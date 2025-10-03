İSTANBUL 25°C / 16°C
Güncel

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Fatih Altaylı hakkında karar

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

3 Ekim 2025 Cuma 11:04
İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Fatih Altaylı hakkında karar
Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

YouTuber Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli getirildi

Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti.

Fatih Altaylı hakkında iddianame hazır... "Cumhurbaşkanını tehdit" suçu

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında Altaylı'nın yargılanmasına Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda bugün başlandı.

Fatih Altaylı tutuklandı

