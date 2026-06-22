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İlk kez kullanıldı! Dron sistemi testi başarıyla geçti

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'da meydana gelen yangında yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını duyurdu.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
İlk kez kullanıldı! Dron sistemi testi başarıyla geçti
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OGM, resmi sosyal medya hesabından Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen yangında, yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını açıkladı. Müdürlük, özellikle henüz büyüme evresine geçmemiş, başlangıç aşamasındaki yangınlarda müdahaleyi kolaylaştıracak bu sistemin; zorlu arazi şartlarında kara ekiplerine destek sağlayacağını, ulaşılması güç noktalara kısa sürede erişebileceğini bildirdi.

Aynı zamanda yenilikçi dron sisteminin; yangının ilerleme istikametinde köpük ve retardant uygulanarak yayılımın yavaşlatılabileceği, müdahale kapasitesini ve personel güvenliğini de önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Öte yandan Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; teknolojik yetkinliklerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği, Yeşil Vatan savunmasında inovatif çözümlerle ormanların korunmaya devam edileceği ifade edildi.

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