İlk kez kullanıldı! Dron sistemi testi başarıyla geçti

OGM, resmi sosyal medya hesabından Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen yangında, yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını açıkladı. Müdürlük, özellikle henüz büyüme evresine geçmemiş, başlangıç aşamasındaki yangınlarda müdahaleyi kolaylaştıracak bu sistemin; zorlu arazi şartlarında kara ekiplerine destek sağlayacağını, ulaşılması güç noktalara kısa sürede erişebileceğini bildirdi.

Aynı zamanda yenilikçi dron sisteminin; yangının ilerleme istikametinde köpük ve retardant uygulanarak yayılımın yavaşlatılabileceği, müdahale kapasitesini ve personel güvenliğini de önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Öte yandan Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; teknolojik yetkinliklerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği, Yeşil Vatan savunmasında inovatif çözümlerle ormanların korunmaya devam edileceği ifade edildi.