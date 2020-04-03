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İlk yardım kolisi ''prototip!''... İmamoğlu'ndan garip savunma

CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 150 TL talep ettiği gıda kolisiyle ilgili tartışmalara sözde açıklık getirerek garip bir savunmada bulundu. Yardım kolisinde bir kaç eksiğin olduğunu itiraf eden İmamoğlu, ilk yardım kolisinin 'prototip' olduğunu söyledi.

03 Nisan 2020 Cuma 12:54 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:59
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CHP’li İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan kronik hastalarla 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri için  kampanya başlatmış, gıda kolisinin ücreti ise tartışma konusu olmuştu.  Markette 90-100 TL'ye mal olan gıda kolisi için İBB’nin 150 TL talep etmesi sosyal medyada tepkiye neden olmuştu.

İMAMOĞLU'NAN YARDIM KOLİSİYLE İLGİLİ GARİP SAVUNMA

Vatandaşlar ‘İBB’nin yardım bahanesiyle birilerine rant mı sağlanacak’ sorusunu yöneltirken Ekrem İmamoğlu'ndan garip bir açıklama geldi. 

"İLK YARDIM KOLİSİ PROTOTİP!"

Tepkiler sonrası yardım kolisi ile ilgili tartışmalara sözde açıklık getiren İmamoğlu ilk yardım kolisinin prototip olduğunu savundu. Bir kaç eksiğinin olduğunu da itiraf eden İmamoğlu, "İlk koli prototip olarak açıklanmıştı bir kaç eksiği vardı. Yağını arttırdık pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı konuma dönüştü." ifadesini kullandı.

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