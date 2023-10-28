Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ilk Meclis binasında CNN Türk'ün konuğu olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhuriyetimizin 100. yılında Meclis Başkanı olarak yayın yapmak benim için bir onur meselesidir. Büyük bir mücadelenin olduğu yüründüğü bir yolun sonunda Cumhuriyet ilan edildi. Bu süreçte katkısı olan herkesi saygıyla anıyoruz. 100. yıla yurttaşlarımızın büyük bir coşkuyla katıldığını görüyoruz. Hep beraber nasıl geçmişimizde büyüklerimiz zorlukları yenerek bugünlere geldiyse biz de aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Nice yoksullukların içerisinde, tarihten aldığımız bir güçle bu güne kadar geldik.

TARİHİ BİR TÖRENE ŞAHİTLİK EDECEĞİZ

Yarın burada tarihi bir törene şahitlik edeceğiz. O ilk gün alınan karar metnini de beraber ayağa kalkarak, alkışlarla okuyacağız. Milletimizin çok önemli bir coşkunun yaşandığı dönemdeyiz.

CUMHURİYETÇİ OLMAK KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL

Bu sene yıldönümü çok özel bir yıldönümü. Sanki birileri çok Cumhuriyetçi, birileri de az Cumhuriyetçi algısını şiddetle reddetmek lazım. Cumhuriyet bizim için bir hayat tarzına dönmüştür. Niye insanlar evlerine dükkanlarına bayrak asıyorlar, bu kazanımı benimsedikleri için asıyorlar. Cumhuriyetçi olmak kimsenin tekelinde değildir. Bu tür zaman zaman da maksadını aşan ifadeleri doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

MİLLET AYNI MİLLET

Sanki Osmanlı bize ait değildi. Ortak tarihin safhalarıdır. Yönetim şekli değişmiştir, millet aynı millettir. Tarihimizi safhalara ayırarak bir safha bize ait değil demek yanlıştır.

HER BAKIMDAN BAĞIMSIZ TÜRKİYE OLUŞTURACAĞIZ

Bağımsız bir Türkiye ideali tek başına yetmez, ikinci yüzyılda tam bağımsız Türkiye her bakımdan bağımsız Türkiye oluşturacağız. Türkiye takip eden değil takip edilen bir ülke olmalıdır. Çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkmak zorundayız. İkinci asrımıza kuvvetli bir şekilde ilerlememiz lazım.