İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7018
  • EURO
    7,2377
  • ALTIN
    348.328
  • BIST100
    89885.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5 bin adet üretildi! ilk örnekleri, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi
Güncel

5 bin adet üretildi! ilk örnekleri, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi

TOFAŞ tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık personeli ile hastane ortamının korunması amacıyla biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinleri üretildi. İlk kabinler, Bursa Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:40
ABONE OL

Tofaş'ta, koronavirüs salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbı malzeme bulunurluğuna destek amacıyla ekipman üretimine başlandı. Sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için Tofaş'ta geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin ilk örnekleri, Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, üretimle ilgili açıklama yaparak, "Türkiye'nin öncü sanayi ve Ar-Ge şirketlerinden biri olarak, koronavirüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz. Ürettiğimiz ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini alıyoruz. Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise Tofaş'ta üretilen biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin, sağlık görevlilerinin sağlığı açısından önemine vurgu yaptı. Koronavirüs salgının olduğu kritik günlerde ülkece kenetlenme ve birlik olmanın önemine de değinen Kaşıkçı, "Ülke genelinde tüm sağlık personeli büyük bir özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Virüsle mücadele eden hastalarımızın bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Tofaş'ın sağlık çalışanlarına verdiği değer ve üretim gücünün bir kanıtı olan bu ekipmanların yapımında emeği geçen her kademedeki çalışana içtenlikle teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda, Bursa'nın en önemli sembollerinden Tofaş'ın salgınla mücadeleye desteğinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara direndi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor
Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Türk bilim insanları geliştirdi! Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!
Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Koronavirüsü yenen Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu!

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.