İlk pandemi hastanelerinden Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta sayısı azaldı

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 11:35 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 11:46

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü geçen yıl Mart ayından itibaren önce karantina hastanesi olan daha sonra pandemi hastanesi olarak hastalara hizmet veren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve vaka sayıları önemli oranda düştü. Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi olduklarını ve bu süreçte birçok bilinmezle mücadele ettiklerini belirterek, "Virüsün bulaşma yolları, ne kadar hızla yayılabildiği o zaman hiç bilinmiyordu. Ama bakanlığımızın iyi yönlendirmesi ve ekipman desteğinin çok faydası oldu. O dönemde personelimizi çok iyi şekilde koruduk. Şu anda da mücadeleyi tamamen öğrendik. Tedavi yollarını da öğrendik. Hastalarımıza yoğun bakım desteklerini de sağladık. İlk karantinaya girdiğimiz dönem ile şu an ki dönem arasında yoğun bakım kapasitemizi kıyaslarsak 2 katı daha fazla yoğun bakıma sahibiz. Bu sayede Covid-19 ile mücadeleyi hakkıyla verdik. Çok şükür bakanlığımızın desteği ile bunu güzel bir şekilde yaptık. Süreç gayet iyi yönetildi. Yoğun bakımlarda da çok fazla sıkışmamız olmadı. Bakanlığımızın da desteği ile halkımıza en iyi şekilde hizmet etmiş olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

'YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZ 120'DEN 30'A DÜŞTÜ'

İlk başta hastanenin ana binasını Covid-19 ile mücadelede kullanmadıklarını; kendilerine bağlı ek hastanelerde salgınla mücadele ettiklerini belirten Kılıç, "Ama hastalığın pik yaptığı dönemde ana binada da kullandığımız yerler olmuştu. Covid-19 hastaları için ayırdığımız yoğun bakım yatak sayısı 120'ydi. Servis yatağı da 150'ydi. Ama şu anda yoğun bakımda yatan hasta sayısı 120 yataktan 30'a düştü. Şu an sadece 30 hastamız yatıyor. 150 servis yatağımızdan da 40 hastaya düştü. Günlük PCR pozitiflik oranımız da çok yüksekti. Tanı için kullandığımız PCR testlerimizde alınan pozitiflik oranı yüzde 36 civarındaydı. Şu anda yüzde 9'lara kadar düşmüş durumdayız. Ayrıca grip polikliniğimize başvuru günde 800 hasta civarındaydı. O da şu anda günde 90-100 hastaya kadar düşmüş durumda. Bunlarda da pozitiflik oranı oldukça düşmüş durumda" diye konuştu.

'HERKESE AŞI OLMAYI ÖNERİYORUM'

Kılıç, Haziran ayında kendisinin de koronavirüs geçirdiğini ve daha sonra 14 Ocak'ta aşı olduğunu belirterek, vatandaşlara çağrıda bulundu. Kılıç, "Aşı olduktan sonra da herhangi bir sıkıntım olmadı. Süreç çok rahat geçti. Hastanede de şu ana kadar 3 bin personelimiz aşı oldu. Şimdiye kadar hiçbir yan etki ile karşılaşmadık. Hafif ateş veya yorgunluk belirtileri şeklinde ufak tefek şikayetler olmuştur; ama onun dışında ciddi hiçbir yan etki ile karşılaşmadık. Mutlaka herkese aşı olmayı öneriyorum. Başka şansımız yok. Herkesin aşılanması gerekiyor" dedi.