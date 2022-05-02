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İlk Ramazan Bayramı namazı Iğdır'da kılındı

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte ilk bayram namazı da Iğdır'da kılındı.

IHA2 Mayıs 2022 Pazartesi 06:46 - Güncelleme:
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Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla 2 yıllık aranın ardından bayram namazı camide cemaatle kılındı.

Türkiye'de ilk bayram namazı da Iğdır'da kılındı. Iğdır'daki camilerde bir araya gelen cemaat saatler 05.35'i gösterdiğinde namaza durdu.

Iğdır Merkez camiinde bir araya gelen ve yoğun kalabalığın olduğu camide vatandaşlar Bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı iki yıl cemaatle namaz kılınmadığını belirten Ekrem Baydar, "İki yıl sonraki özlem bu bayramda sona erdi. Allah bütün İslam Alemine bu bayramı güzellikler içinde, barış içinde nasip etsin. İnşallah bundan sonraki bütün bayramlarda da barış içinde, sevgi içinde birlikte oluruz" dedi.

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