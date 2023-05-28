İlk sonuçlar gelmeye başladı: İşte deprem bölgesindeki son durum...

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için yeniden sandığa gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.
Seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde büyük bir zafer kazanmıştı. Seçimin 2. turunda da merakla beklenen deprem bölgesinde sonuçlar gelmeye başladı.
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