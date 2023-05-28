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İlk sonuçlar gelmeye başladı: İşte deprem bölgesindeki son durum...

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde vatandaşlar sandığa gitti. Asrın felaketini yaşayan 11 ilden de sonuçlar gelmeye başladı. İşte 11 ildeki seçimlerde son durum...

28 Mayıs 2023 Pazar 18:34 - Güncelleme:
İlk sonuçlar gelmeye başladı: İşte deprem bölgesindeki son durum...
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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için yeniden sandığa gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

DEPREM BÖLGESİNDEN İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

Seçimin ilk turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde büyük bir zafer kazanmıştı. Seçimin 2. turunda da merakla beklenen deprem bölgesinde sonuçlar gelmeye başladı.

Adana sonuçları için tıklayın

Adıyaman sonuçları için tıklayın

Diyarbakır sonuçları için tıkayın

Elazığ sonuçları için tıklayın

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