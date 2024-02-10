Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.
Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın Houston'da ailesiyle buluştuğunu ve sağlık kontrollerinin ardından ülkemize geleceğini bildirdi.
Bakan Kacır "Gurur duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.
Kavuşma anı...— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 10, 2024
Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu.
Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek.#GururDuyTürkiye �� ������ pic.twitter.com/j8YMHI6vcp
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi.