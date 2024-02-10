İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kavuşma anı… İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
Güncel

Kavuşma anı… İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyaya dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştuğunu bildirdi. Bakan Kacır, Gezeravcı'nın sağlık kontrollerinin ardından Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Kavuşma anı… İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
ABONE OL

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ABD'nin Houston şehrinde ailesiyle buluştu.

Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın Houston'da ailesiyle buluştuğunu ve sağlık kontrollerinin ardından ülkemize geleceğini bildirdi.

Bakan Kacır "Gurur duy Türkiye" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

AX-3 EKİBİ HOUSTON'DA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi ABD'nin Houston şehrine geldi.

  • İlk Türk astronot buluşma
  • Bakan Kacırın açıklaması
  • astronot buluşma
  • sağlık kontrolleri
  • Türkiye dönüşü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.