İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolunda! Tarihi an yurdun dört bir yanında izlendi

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek Gezeravcı'nın yolculuğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryumdan ve Bilim Üsküdar'da vatandaşlar tarafından takip edildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da uzay yolculuğunu Taksim Meydan'ındaki planetaryumdan takip etti.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda olacak. Bu yolculukta, kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU GEZERAVCI'NIN YER ALDIĞI AX-3 MİSYONUNUN YOLCULUĞU KAYSERİ BİLİM MERKEZİ'NDE İZLENDİ



Kayseri Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu izlendi.

TÜBİTAK destekli 6 bilim merkezinden olan Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.

Kayseri Bilim Merkezi Tesis Sorumlusu Şenay Kırkar, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun Kayseri'deki bilim merkezinden birçok katılımcıyla izlendiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk uzay misyonu olan bu etkinliğin tarihi bir olay olduğuna değinen Kırkar, bilim merkezindeki programlarla Alper Gezeravcı'ya da destek verildiğini belirtti.

Dün ertelenen programa bugün devam ettiklerini vurgulayan Kırkar, etkinliklerin yanı sıra Antalya Gözlemevi'nden gelen bir astronomla da uzay söyleşilerinin yapıldığını aktardı.

Kırkar, söyleşilerde uzay farkındalığı, Alper Gezeravcı'nın uzaya nasıl gideceği, astronotun 13 bilimsel deneye imza atması hakkında da bilgiler verildiğini sözlerine ekledi.

Program kapsamında daha sonra Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.

Gezeravcı'nın yolculuğunu takip eden çocuk ve aileler bu anı cep telefonları ile de kayıt altına aldı.

YÖRÜK AİLE, HEMŞEHRİLERİ ASTRONOT GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞUNU ÇADIRDA TAKİP ETTİ



Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük aile, hemşehrileri olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu yaşadıkları çadırda televizyondan izledi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılması, astronot Gezeravcı'nın memleketi Mersin'de de heyecanla beklendi.

Gülnar ilçesinin yüksek rakımındaki mahallelerinden Delikkaya'da küçükbaş hayvancılık yapan 35 yaşındaki Tufan ve Hatice Bacak çifti, tarihi yolculuğu 3 çocuklarıyla yaşadıkları çadırda takip etti.

Aile, televizyonda canlı yayınlanan fırlatma anını ilgiyle izledi.

Tufan Bacak, AA muhabirine, Anadolu'nun bin yıllık konargöçerlik kültürünü devam ettirdiklerini söyledi.

Sobanın üstünde çaylarını demleyip tarihi anı beklediklerini dile getiren Bacak, "Bir Yörük kardeşimizin uzaya gitmesi bizi çok mutlu etti. Bunu kara çadırımızda takip ediyoruz. Yolu, bahtı açık olsun." dedi.

GEZERAVCI'NIN YER ALDIĞI AX-3 MİSYONUNUN YOLCULUĞU AKSARAY BİLİM MERKEZİ'NDE İZLENDİ



Aksaray Bilim Merkezi'nde, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu izlendi.

Aksaray Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler aileleriyle gün içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayan uzay yolculuğu öncesinde çeşitli atölyelere katıldı.

Program kapsamında daha sonra Gezeravcı'nın uzay yolculuğu merkeze kurulan sinevizyonla canlı yayından izlendi.

Gezeravcı'nın yolculuğunu takip eden çocuk ve aileler bu anı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCULUĞU GAZİANTEP'TEN TAKİP EDİLDİ



Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Gaziantep'ten izlendi.

İlk Türk astronot ünvanını alan Gezeravcı'nın yolculuğu, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde bulunan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde kurulan platformda vatandaşlar tarafından takip edildi.

Fırlatmanın ilk anında vatandaşlar, uzun süre alkışlar eşliğinde Türk bayrağı salladı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından yürütülen Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı kapsamında, TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşen yolculukla vatandaşlar, ilk Türk astronotun uzay yolculuğuna şahitlik etmiş oldu.

ÇANAKKALE'DE ÜNİVERSİTELİLER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞUNU HEYECANLA İZLEDİ



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, içinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğunu, yerleşkeye kurulan dev ekrandan heyecanla izledi.

Üniversiteliler, Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacakları yolculuğu izlemek için ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki kütüphane önünde saat 23.30'da toplandı.

Burada kurulan dev ekrandan SpaceX Falcon 9 roketinin fırlatılmasına tanıklık etmek için bekleyen öğrencilere hitaben konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ulusal Türk bilim takımından oluşan bir ekibin uzun süreli deneylerinden ve testlerinden sonra bugüne gelindiğini söyledi.

Uzay yolculuğunun Türkiye ve üniversite için önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erenoğlu, "Ne kadar önemli olduğunu hava koşullarına rağmen bu saatte ÇOMÜ ailesinin bireylerinin bir araya gelmesiyle bir kez daha görüyoruz. Bilim ve teknoloji alanında, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk yılında ivme kazanacağı, bununla birlikte harekete geçeceği bir dönemi başlatacağız." dedi.

Üniversite olarak Ar-Ge noktasında öğrencileri harekete geçirmek, Ar-Ge'nin paydaşı olarak da öğrenciyken onları ekosisteme katmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerine değinen Prof. Dr. Erenoğlu, "Lütfen hocalarımızla birinci sınıftan itibaren yakın temasta olun, bu noktada onları zorlayın, taleplerde bulunun. Hem hocalarınız hem üst yöneticileriniz olarak gerekli ortamları sizlere sağlayacağız." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN İLK UZAY YOLCUSU ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU TRABZON'DA HEYECANLA TAKİP EDİLDİ

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğu Trabzon'da heyecanla izlendi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde kurulan ekrandan takip edildi.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna şahitlik eden vatandaşlardan Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Ahmet Bayram Akbaş, AA muhabirine, gururlandığını dile getirerek, Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun Türkiye ve Türk dünyası için bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Türkiye'de uzaya ve havacılığa ciddi bir merakın olduğunu vurgulayan Akbaş, "Teknofest'te de bulundum gönüllü olarak. Orada çocuklara sorduğumuzda ileride astronot olmayı istediklerini söylüyorlardı ama maalesef Türkiye'de astronot olunmuyor deniyordu. Artık bu cevaba Türkiye'de astronot oluyor diye cevap vereceğiz. Benim için bir gurur. Bizden sonra gelecek nesillere de bir umut oluyor. Eminim ki 7'den 70'e tüm Türkiye bu gururu yaşıyor iliklerine kadar. Umarım herhangi bir problem çıkmaz. Ayağına taş değmeden uzaya da gider gelir. Bu bizim için bir ilk ve bir sonraki adım için de gurur ve onur kaynağı olacak." dedi.

KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdullah Ökmen de "Bizim için gurur verici. Şu anda ilk astronotumuzu yolluyoruz. Bu bizim için çok gurur verici bir olay." şeklinde konuştu.