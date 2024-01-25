İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2618
  • EURO
    33,0266
  • ALTIN
    1961.51
  • BIST100
    8090.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlk Türk astronot Gezeravcı: Buraya gelmemi sağlayan Bayrağım
Güncel

İlk Türk astronot Gezeravcı: Buraya gelmemi sağlayan Bayrağım

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya yanında ne götürdüğünü açıklayarak, 'Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım' dedi.

Star Gazetesi25 Ocak 2024 Perşembe 06:04 - Güncelleme:
İlk Türk astronot Gezeravcı: Buraya gelmemi sağlayan Bayrağım
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya X hesabı üzerinden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirilen röportajı paylaştı.

Röportajda Gezeravcı'ya, "Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum" denildi.

Gezeravcı, buraya gelmesini sağlayan sebebin Türk bayrağı olduğunu vurguladığı röportajında şunları söyledi:

"Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar.

Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım."

"YAKIŞMADIĞI TEK YER YOK!"

Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı röportaja, Türkiye Uzay Ajansı resmi X hesabı üzerinden karşılık verildi.

Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın uzayda yanında götürdüğü eşyalar ile ilgili paylaşılan röportajdaki "bayrak" vurgusuna dikkat çekerek, "Yakışmadığın tek yer yok!" paylaşımında bulundu.

  • ilk türk astronot
  • alper gezeravcı
  • bayrak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.