İlk Türk astronot Gezeravcı: Buraya gelmemi sağlayan Bayrağım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya X hesabı üzerinden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile gerçekleştirilen röportajı paylaştı.

Röportajda Gezeravcı'ya, "Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum" denildi.

Gezeravcı, buraya gelmesini sağlayan sebebin Türk bayrağı olduğunu vurguladığı röportajında şunları söyledi:

"Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar.

Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım."

- "Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum."@TURKastro Alper Gezeravcı:



"Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar.



Ve benim buraya gelmemi sağlayan... pic.twitter.com/pKGkUqHjIj — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 24, 2024

"YAKIŞMADIĞI TEK YER YOK!"



Bakan Kacır'ın sosyal medya hesabından paylaştığı röportaja, Türkiye Uzay Ajansı resmi X hesabı üzerinden karşılık verildi.



Türkiye Uzay Ajansı, Gezeravcı'nın uzayda yanında götürdüğü eşyalar ile ilgili paylaşılan röportajdaki "bayrak" vurgusuna dikkat çekerek, "Yakışmadığın tek yer yok!" paylaşımında bulundu.