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İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı! ''Türkiye'ye desteklerinden dolayı minnettarız''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü. Asadov ise Türkiye'nin Karabağ meselesinde olduğu gibi Kovid-19 salgınında da kendilerine oldukça destek verdiğini ifade ederek bu desteklerinden ötürü Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 13:40 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 13:40
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Oktay, Başbakan Asadov ve beraberindekileri milletin evinde, kendi evlerinde ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net talimatıyla 30 yıldır esaret altında olan Karabağ topraklarının kurtarılması noktasında sonunda kadar Azerbaycan'la birlikte olunduğunun altını çizen Oktay, "Biz tek milletiz ve bunu göstereceğiz. Sadece muharebe alanında değil, sonrasındaki o bölgelerin ihya ve inşasında da sizlere birlikte olacağız. Yapacak çok güzel işlerimiz var." diye konuştu.

Asadov ise Türkiye'nin Karabağ meselesinde olduğu gibi Kovid-19 salgınında da kendilerine oldukça destek verdiğini ifade ederek bu desteklerinden ötürü Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

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