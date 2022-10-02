''İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonları''nda 98 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 15 Nisan 2022'de başlatılan İlkbahar-Yaz Eren Abluka operasyonlarının 30 Eylül'de sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, 1 Ekim itibarıyla 2022-2023 Yılı Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının başlatıldığı bildirilerek, operasyon serisinin ilkinin Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" olarak planlandığı ifade edildi.

Operasyonun Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edildiği kaydedilen açıklamada, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1600 personelin operasyonda görev yaptığı bildirildi.

- İSTİHBARATA DAYALI J-SİHA DESTEKLİ



Açıklamaya göre, istihbarata dayalı J-SİHA destekli yapılan operasyonların ilk gününde 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, teröristlerin üzerinden 1 M16 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 4 M16 piyade tüfeği şarjörü, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 117 M16 piyade tüfeği mühimmatı, 60 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 sırt çantası, termal kıyafet, keskin nişancı elbisesi ve muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınakta 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 biksi makineli tüfek, 1 M24 keskin nişancı tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 sinyal dedektörü, 10 metre kablo, 1 sırt çantası, 1 battaniye, 305 kilogram gıda maddesi ve 20 kilogram temizlik maddesi bulundu.

Operasyonun diğer sektörlerinde 7 sığınak, 7 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 el bombası, 20 büyük tüp, 220 kilogram gıda maddesi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

- "İLKBAHAR-YAZ EREN ABLUKA OPERASYONLARI"NDA 98 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



"İlkbahar-Yaz Eren Abluka Operasyonları"nda 75'i ölü olmak üzere toplam 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 mağara, sığınak ve depo imha edildi. 3'ü yeşil, 13'ü turuncu ve 12'si gri olmak üzere sözde lider kadrosundaki 28 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonucu yurt içindeki terörist sayısı tarihin en düşük seviyesine düşürüldü.

Terör örgütüne ait 368 silah, 710 el bombası, 110 mayın/EYP, 330 bin değişik çapta mühimmat, 4 bin 100 kilogram patlayıcı, 1050 tüp, 15 silah dürbünü, 15 silah üstü termal dürbünü, 30 gündüz görüş dürbünü, 15 gece görüş dürbünü, 65 telsiz, 30 güneş paneli, 75 akü, 25 jeneratör, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk bitkisi, 12 ton toz esrar ile 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.