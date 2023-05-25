İlkesizliğin resmi! 'Erdoğan düşmanlığı' yan yana getirdi

İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ezici üstünlüğüyle hezimete uğrayan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur çalışmalarında rotayı 'milliyetçiliğe' çevirdi.

Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmeye başladı. İki isim 7 maddelik bir mutabakat metni imzaladı ve Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

ÖZDAĞ'IN DESTEĞİ HDP'Yİ RAHATSIZ ETTİ

İmzalanan protokolün 4. maddesinde ise kayyum uygulamaların devam edeceği ve kayyumların yargı kararıyla atanacağı belirtildi.

Daha önce kendilerine vaad edilen 'kayyumları kaldıracağız' sözünde değişiklik olduğunu gören HDP durumdan rahatsız oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖZDAĞI

HDP'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin Kılıçdaroğlu'na gözdağı içeren yazılı açıklaması şöyle:

"Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasbeden kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyum uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur."

HDP İKİNCİ TURDA DA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK

HDP dün olağanüstü şekilde toplandı ve ikinci tur kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu. Bugün kameraların karşısına geçen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar, alınan ikinci tur kararını açıkladı. Bugünkü açıklamada bir kez daha Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı.

'ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI' VURGUSU

HDP Eş Başkanı Buldan'ın açıklamalarındaki 'Erdoğan düşmanlığı' vurgusu dikkat çekti.

Buldan yaptığı açıklamada, "Erdoğan bizler açısından asla bir seçenek değildir. Tek seçenek onun ve temsil ettiği iktidarı değiştirmektir. Ve milyonlar olarak sandık başına gideceğiz" diyerek Zafer Partisi'yle aynı ittifak içinde olmalarının nedeninin açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı olduğunu itiraf etti.