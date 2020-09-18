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Okulların açılma tarihleri belli oldu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İlkokul 1. sınıf, anaokulu ve özel eğitim kurumları 21 Eylül'de saat 09:00'da eğitime başlayacak

18 Eylül 2020 Cuma 18:24 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 18:29
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu değil, mutlaka özel sektöründe kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 ve 16.30, sağlık teşkilatlarımız saat 08.30 -16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız 09.00-16-30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır

Vali Yerlikaya: "Toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için sadece kamu sektörü değil, mutlaka özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usullerine geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine varılmıştır."

Vali Yerlikaya: "28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07.00'den başlayıp kademeli olarak mesaiye başlayacak."

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