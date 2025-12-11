İSTANBUL 14°C / 7°C
İlkokulda akılalmaz iddia: Müdürün yemeğine çamaşır suyu kattı

Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda temizlik personelinin okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddia edildi. Çalışanın, okulda hazırlanacak tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı öne sürüldü. Okul müdürünün şikayeti üzerine temizlik personeli tutuklanırken söz konusu yemekten numuneler alındı.

11 Aralık 2025 Perşembe 10:23
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencere konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu. Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu.

OKULDA İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

