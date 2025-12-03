İSTANBUL 16°C / 7°C
3 Aralık 2025 Çarşamba
  İlkokulda akran şiddeti! Kız çocuğuna acımasız saldırı kamerada
Güncel

İlkokulda akran şiddeti! Kız çocuğuna acımasız saldırı kamerada

Antalya'da bir ilkokulun bahçesinde kız öğrenci, 11 kişilik grup tarafından darbedildi. Öğrencilerin kavga öncesi öğrenciyi tehdit ettikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 Aralık 2025 Çarşamba 17:36
30 Kasım'da Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup tarafından darbedilen kız öğrencinin yaşananları ailesine anlatması üzerine aile, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri okulda inceleme yaparak, olayın görüntülerine ulaştı. Başlatılan soruşturma kapsamında 11 öğrenci ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise, ailenin şikâyetinin ardından idari inceleme ve disiplin süreci başlattı. Olay anlarına ilişkin telefon kamerası görüntülerinde grubun mağdur öğrenciyi çevreleyerek darbettiği, sürüklediği ve bazı öğrencilerin 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' şeklindeki sözleri yer aldı.

