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İller arası radar uygulama sayıları görülebilecek

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı yeni çalışma kapsamında, vatandaşların yol güzergahları üzerindeki radarlı ve radarsız trafik uygulama sayılarını öğrenebileceği internet sayfası hazırladı.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
İller arası radar uygulama sayıları görülebilecek
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"https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari" internet adresinden erişilebilen bu sistemle, sürücülerin denetimlerden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, hazırlanan sayfa, vatandaşlara nerede radar denetimi yapıldığını nokta atışlı olmasa da güzergahlarındaki uygulama sayılarını gösteriyor.

Sistem üzerinden başlangıç noktası ile varış noktası seçiliyor, hem radarlı hem radarsız trafik uygulamaların sayılarını öğrenilebiliyor.

Sistem, radarlı veya radarsız uygulama yapılan yerlerin tam yeri hakkında bilgi vermiyor. Örneğin, sayfa üzerinden "İstanbul'dan Ankara'ya 35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması" şeklinde bilgi veriliyor.

Ayrıca sistemdeki interaktif Türkiye haritası üzerinden de başlangıç noktası ile varış noktası seçilebiliyor.

Sistemde paylaşılan veriler, polis ve jandarma birimlerinin gösterimi yapılan il geneli devam eden trafik uygulamalarını kapsıyor ve 30 dakikada bir yenileniyor.

Sayfada sürücülere, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında da bulunuluyor.

Bu sistemle, sürücülerin denetimden haberdar olarak dikkatli olmaları hedefleniyor.

- MOBİL UYGULAMANIN BAYRAM SONRASI TANITIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında, güzergahlardaki radar sayılarını gösteren bir mobil uygulama hazırlandığını, bayram sonrasında da bunun tanıtımının yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, trafikteki radar uygulamasının amacının "tuzak kurmak" veya "ceza yazmak" olmadığını, asıl gayelerinin trafikteki can kayıplarını önlemek olduğunu vurguluyor.

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