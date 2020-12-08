08 Aralık 2020 Salı 17:15 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 17:15

İller arası seyahat yasağı geldi mi? sorusunun yanıtı Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında merak ediliyor. 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanan gün ve saatlerde iller arası seyahat yasağı da bulunuyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi ise akşam saat 9'dan sabah 5'e kadar sokağa çıkmak yasak. Peki Hafta içi özel araçla seyahat yasak mı? İşte genelgede yer alan seyahate ilişkin maddeler.

İLLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?

Türkiye'de hafta için hafta içi Pazartesi'den Cuma'ya kadar saat 21.00 ile takip eden gün saat 05.00'e kadar, hafta sonu ise Cuma'dan başlayıp Pazartesi sabah saat 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

İller arası seyahat yasağı ise sadece yasak olan günler ve saatler için geçerli. Özel araçla yasak olmayan saatlerde ailenizin yanına veya gezi amaçlı başka şehre gitmek yasak değil.

Hafta içi sabah 5'ten akşam 21.00'a kadar iller arası seyahat edilebilir. Kısıtlamanın olduğu saatlerde ise genelgede yayımlanan kurallar geçerli.

HAFTA İÇİ ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT YASAK MI?

İller arası seyahat etmek veya başka şehirdeki ailesinin yanına gitmek isteyenler hafta içi sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçlarıyla yolculuk yapabilirler. Ancak;

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

1. Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

– Ceza infaz kurumlarından salıverilen

UÇAK VE OTOBÜSLE SEYAHAT SERBEST

Bakanlıktan yapılan açıklamayla genelgede belirtilen mazerete sahip olmayan kişilerin yasak olan saat ve günlerde şehirlerarası seyahatleri toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) ile olacaktır.



Mazeret bildiren vatandaşlar, bakanlıktan alacağı izin belgesi ile özel araçlarıyla seyahat edebilecek. Seyahat izni için İçişleri Bakanlığı E­-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yapabilecek.

18-20 yaş arası gençlerin şehirlerarası seyahatleri nasıl olacaktır?

a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.

b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’de belirtilen “Zorunlu Durumların” varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.

c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.