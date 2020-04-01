01 Nisan 2020 Çarşamba 21:17 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:17

Saağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148’inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 277’ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca toplantıda, ’Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladı. Koca, bugün yapılan 14 bin 396 testten 2 bin 148’inin pozitif çıktığını, 63 kişinin ise koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, toplam test sayısınıÿ106 bin 799, toplam vaka sayısını 15 bin 679, toplam vefat sayısını 277, toplam yoğun bakım hasta sayısını

İL İL CORONA VİRÜS VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.

Koca, toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka olduğunu belirtti.

1 NİSAN VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini açıkladı. Bakan Koca, toplam vaka sayısının 15 bin 679'a, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 277'ye yükseldiğini açıkladı.

İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI

İllere göre vaka sayısını duyuran Bakan Koca şunları söyledi;

İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de

60 yaşın üstünde %75'i yoğun bakımda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın %69'u tansiyon hastası. Yoğum bakımdaki hastalarımızın %63.3 yine tansiyon hastası. Bizim şu dönemde kronik ve alt hastılğı olan ve 65 yaş üstü vatandaşımızın daha yüksek riskli olduğunu görüyoruz. O nedenle bu gruptaki vatandaşlarımızın asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerinini izole etmeleri için bu tabloyu gösteriyorum. Sağlık çalışanlarımıza ve Bilim Kurulumuza güvenelim. Can kayıplarını önleme yolu tedbirdir. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat vermeyelim.

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bakan Koca'da Twiiter hesabından tabloyu paylaşıp, uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827 olurken, toplam vefat sayısı da 168 oldu.Bakan Koca Twitter hesabından, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, Toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam iyileşen sayısı ise 162'ye yükseldi.

Türkiye'de 29 Mart pazar akşamı açıklanan son verilere göre test sayısı 9.982 oldu. Bu sayı ile birlikte ülkemizde toplamda 65.446 test uygulanmış oldu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 9.217 olurken, 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu verilerle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 131 oldu.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 568 olurken, entübe hasta sayısı ise 394 kişi olarak açıklandı. Covid 19 hastalığından kurtulan kişi sayısı ise 105 olarak açıklandı.

Türkiye'nin tıbbi yardımını İspanya ve İtalya'ya taşıyan uçak havalandıTürkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözü ve “Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek.

Corona Virüs'te son 24 saat ve ülkelerden gelen son durumlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 700 bini geçerken, can kaybı 33 bini aştı.

Salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

Başbakan Giuseppe Conte, belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, daha önce, başlama tarihi 3 Mayıs'a ertelenen profesyonel liglerin, bu tarihte başlamayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı cerrahi maske makinesi üretti

Milli Eğitim Bakanlığından, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildiği, lisede günde 100 bin maske üretimine başlandığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildiği, lisede günde 100 bin maske üretimine başlandığı bildirildi.