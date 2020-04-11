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İlleri kim yönetir? Valinin görevleri nelerdir?

İlleri kim yönetir? Valinin görevleri nelerdir? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İlleri kim yönetir? Valinin görevleri nelerdir? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

11 Nisan 2020 Cumartesi  16:00 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 16:00
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İlleri kim yönetir? Valinin görevleri nelerdir? sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, İlleri kim yönetir? Valinin görevleri nelerdir? sorularının yanıtı ve detaylar...

İl ve İlçeyi Kim Yönetir?

Türkiye üniter yapısı gereği merkezden yönetim esasına sahiptir. Merkez (Ankara) ve Taşra olarak yapılandırılmıştır. Bu durum neticesinde illerin başına Valiler ve İlçelerin başına Kaymakamlar görevlendirilmiştir.

İllerde en yetkili kişi Validir.

İlçelerde en yetkili kişi Kaymakamdır.

Valinin görevler nelerdir?

– Devleti temsil eder, törenlere katılır.

– İdari kuruluşların başkanıdır.

– Devlet düzeninin sağlanması için çaba harcar.

– Gerekli önlemleri alır.

Kaymakamın görevleri nelerdir?

– Devlet yasalarının ilçelerde uygulanmasını sağlar.

– Valilerin verdiği emirleri yerine getirir.

– Halkın ihtiyaçlarını belirler ve giderir.

– Törenlere başkanlık eder ve resmi ziyaretlerde bulunur.

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