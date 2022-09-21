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  • İllustrator sanatçısı ve yazar Aykut Demirel: Dijital dünya sanatçıları baskılıyor
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İllustrator sanatçısı ve yazar Aykut Demirel: Dijital dünya sanatçıları baskılıyor

Varoluşçuluk, hiçlik ve çoklu evren teorisini merkeze aldığı “27” isimli kitabı ile çok satanlar listelerine girmeyi başaran, aynı zamanda illüstratör olan Aykut Demirel, dijital dünyanın sanatçıları baskıladığı görüşünde. Dijital platformların sanat ve sanat üretimini tehdit eden bir hale geldiğini söyleyen Demirel, “Sanatçılar dijital dünyadan kopmamalı ama dijital dünya ile aralarına mesafe de koymalı” diyor.

21 Eylül 2022 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
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"27" isimli kitabıyla dikkatleri üzerine çeken, bugünlerde kitabın filme uyarlanması için yapımcılardan gelen teklifleri değerlendiren yazar Aykut Demirel, dijital dünyanın sanat ve sanatçı üzerindeki etkilerini yorumladı.

Yazarlığın yanında aynı zamanda illüstratör olan ve yakın zamanda çalışmalarından oluşan bir sergi açmaya hazırlanan Demirel, "Sanat, fiziksel sunum alanlarıyla beraber medya aracılığıyla insanlarla buluşuyor. Aynı zamanda teknoloji sayesinde gelişen yeni medya olanakları sanatçı için yeni mecralar yaratıyor" diyor.

"DİJİTAL DÜNYA SANATI AMACINDAN SAPTIRIYOR."

Dijital dünyanın ve sosyal medyanın sanatçıların üretimlerini daha fazla kişiye ulaştırmada önemli bir rol üstlendiğini belirten Aykut Demirel, sanatla teknoloji ilişkisinin üretim anlamında sanatçıyı baskıladığını savunuyor:

"Değişen ve gelişen teknoloji yeni nesil için bir avantaj, ancak sanatçı için ciddi tehlikeler de barındırıyor. Sanatçıyı baskılama, yönlendirme ya da teknolojik kalıplara sokma bunlardan bazıları. Günümüzde birçok sanatçı dijital dünyada var olabilmek için zoraki üretimler yapıyor. Bu da sanatı asıl misyonunun dışına çıkarıyor. Haliyle üretimler de özgün olmuyor, olamıyor."

"SANATÇI DİJİTAL DÜNYANIN PARÇASI DEĞİL, YÖN VEREN KİŞİSİ OLMALI."

Sanat profesyonelleri ve sanat kurumlarının sanat eserlerini sunmak, duyurmak, hatta pazarlamak için medya araçlarını kullanmalarının doğal olduğunu vurgulayan Aykut Demirel, "Sanatçı dijital dünyadan kopuk olmamalı. Onu takip etmeli, ona yön vermeli. Çünkü sanat ve sanatçı yenilikçidir, öncüdür, öngörüde bulunandır. Ama bunu yaparken dijital dünya ile arasına mesafe koyması şart. Aksi halde yakın gelecekte özgün sanat ve sanatçıdan bahsetmemiz mümkün olmayabilir" yorumunda bulunuyor.

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