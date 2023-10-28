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İmalat-ı Harbiye Müzesi'ndeki fotoğraf sergisi ziyarete açıldı

MSB, İmalat-ı Harbiye Müzesi'ndeki fotoğraf sergisinin halkın ziyaretine açıldığını bildirdi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 13:36 - Güncelleme:
İmalat-ı Harbiye Müzesi'ndeki fotoğraf sergisi ziyarete açıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ'nin İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde hazırlanan fotoğraf sergisinin halkın ziyaretine açıldığını ve yarın akşama kadar ziyaret edilebileceğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla MKE'nin İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde hazırladığımız fotoğraf sergisi dün itibarıyla halkımızın ziyaretine açıldı. Sergide, Türk askerinin 100 yıllık bir zaman diliminde, her türlü hava ve arazi koşullarında fedakarca icra ettiği görevlerden kesitler ile Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmetçiklerimizle çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor. Sergimizi, 29 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaret edebilirsiniz."

Paylaşımda, müze ve sergiden görüntüler de yer aldı.

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  • MSB İmalat-ı Harbiye Müzesi

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