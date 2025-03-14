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İmam hatip camiası ÖNDER 67. geleneksel iftarında buluşuyor

İmam hatip camiası yıllardır süren iftar sofralarında buluşma geleneğini bu yıl da sürdürüyor. ÖNDER 67. Geleneksel İftarı, “Niyetimiz de soframız da bir” sloganıyla Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda 15 Mart Cumartesi günü yapılacak.

14 Mart 2025 Cuma 12:00 - Güncelleme:
İmam hatip camiası ÖNDER 67. geleneksel iftarında buluşuyor
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 67. Geleneksel İftarı, 15 Mart 2025 Cumartesi günü Bağcılar'da bulunan Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda yapılacak. İftara öğrenciler ve gençlerle birlikte tüm imam hatip camiası davet edildi.

İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk mezunları tarafından 1958 yılında kurulan derneğin iftar geleneği 67 yıldır devam ediyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği imam hatip camiasının katılımıyla yapılan geleneksel iftarlar geçmişle bugünü bir sofrada buluşturuyor.

Niyetimiz de soframız da bir

İmam hatip öğrencileri, mezunları ve mensuplarıyla birlikte tüm imam hatip camiasının hamiliğini yapan, onları eğitim hayatında ve sosyal hayatta destekleyen ÖNDER, dini bayramlar ve özel günlerde de onların yanında oluyor. Ramazan ayında da ilk günlerden itibaren bir geleneği sürdürerek tüm üyelerini ve gönüllülerini bir sofra etrafında topluyor. Bu yıl "Niyetimiz de soframızda bir" sloganıyla gerçekleştirilen iftara imam hatip dernekleri, gençler ve ailelerinin yanı sıra 30 civarında okul, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte iştirak edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş katılacak

İmam hatip ailesinin en büyük buluşmalarından biri olan geleneksel iftara bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden 2 bin 500 kişinin katılması bekleniyor. Programda siyasetçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumların yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak. TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan iftar programında katılımcılara hitap edecek.

  • İmam Hatip Camiası
  • İftar Sofrası
  • Bağcılar İftarı

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