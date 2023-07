İmam Hatip düşmanı CHP'li Bekar'a cevap: İddiası asılsızdır

Aradan yıllar geçse de CHP'lilerin 28 Şubat zihniyetinden çıkamadığını gösteren, CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar, İmam Hatip okullarını hedef aldı.

Orhan Sinan Ortaokulu'nda İmam Hatip sınıfı açıldığını anlatan CHP'li Bekar, dini eğitim alan gençleri ve onların eğitim alabilmesi için destek olanları hedefe koydu.

Bayram Bekar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yerel yönetimlerle ilgisi olmadığını biliyorum ama benim için önemli olan bir eğitim sorunu var. Doğu Mahallesi'ndeki Orhan Sinan Ortaokulu hemen benim evimin yanında. Ortaokula iki tane İmam Hatip sınıfı açtılar. Öğrencileri de Pendik merkezden değil. Hepsi başka bir yerden geliyor. Belediye bunlara servis veriyor ve hatta mutlaka izliyorsunuzdur reklam yapıyor. Diyor ki "Orhan Sinan Ortaokulu'nda çocuklarınızı kaydettirirseniz şöyle promosyonlar vereceğiz" Bu olmaz arkadaşlar.

Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, Bekar'ın iddialarını reddederek, "Doğrunun, haklının ve milletimizin yanında olduğumuzu deklare ediyoruz." açıklamasında bulundu.

İMAM HATİPLERİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ MİLLETİMİZ...

CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar'ın dile getirdiği doğruluk payı olmayan iddialar üzerine İmam Hatip okullarımızla ilgili bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın Bekar'ın iddialarını reddediyor; doğrunun, haklının ve milletimizin yanında olduğumuzu deklare ediyoruz.

İmam Hatip Okulları 72 yıldır milletimiz tarafından evlatlarının eğitiminde tercih edilen, ulusal ve uluslararası özgün bir eğitim modeli sunan okullardır. Çocuklarımızın ve ailelerinin tercih ettikleri okullarımızda eğitim alan öğrencilerimiz dün olduğu gibi bugün de LGS ve YKS'de büyük başarılara imza atmış, TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi kurumlar ve çeşitli organizasyonların yarışmalarında dereceler almış, bir çok sosyal sorumluluk projelerine de imza atmıştır.

İmam Hatip okulları, çocuklarının hem din hem de fen ve sosyal bilimler eğitimi alması amacıyla aileler tarafından tercih ettikleri okullar oldu. Kurulduğu yıldan itibaren 72 yıldır milletimizin gerektiğinde binasını yaptırdığı, donatımını yaptığı okullar, çok başarılı öğrenciler, vatanına, milletine faydalı gençler yetiştirdi. Öğrencilerimiz geçen yıl yapılan YKS sınavlarında ilk 100'de 57, ilk 1000'de 436, ilk 10 binde 3 bin 567 derece elde etti. 2023 LGS sonuçlarına göre de 53 İmam Hatip öğrencimiz 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonu oldu. Bu çocuklarımızdan ikisi Pendik ilçemiz sınırlarında eğitim veren okullardan mezun öğrencilerimizdir. Bu vesileyle Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu öğrencimiz ile Pendik ITO Şehit Ahmet Aslanhan imam Hatip Ortaokulu öğrencimiz, ailelerini ve öğretmenlerini başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.

Pendik'te üç yıl önce ortaokul ve İmam Hatip ortaokulu son sınıf öğrencilerinin katıldığı 75 okulumuzu kapsayan LGS deneme sınavında ilk 21'e giren okulların 14'ü İmam Hatip Ortaokulu ve 7 si normal ortaokul olmuştur. Bu sınav da başarısız olarak gösterilmeye çalışılan Orhan Sinan Hamzaoğlu İmam Hatip Ortaokulu 75 okul arasında 17. Olmuştur. Böylece Orhan Sinan Hamzaoğlu İmam Hatip Ortaokulu 57 okulu geride bırakmıştır. İlçemizdeki tüm okullarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Ancak CHP ilçe Başkanının İmam Hatip Okullarını ötekileştiren yaklaşımını doğru bulmuyor ve hakkaniyet ölçülerine de uygun görmüyoruz.

Okullarımıza teveccühün ve gençlerimizin gösterdikleri başarıların somut örnekleri ortadayken bazı isimlerin sırf siyasi saiklerle okullarımıza ve öğrencilerimize karşı kullandıkları üslubu doğru bulmuyoruz. CHP Pendik ilçe Başkanı Bayram Bekar'ın basın açıklaması sırasında okullarımızla ilgili dile getirdiği, hiçbir doğruluk payı olmayan iddiaları reddediyor; doğrunun, haklının ve milletimizin yanında duruyoruz.

Öncelikle şunu dile getirmek isteriz; mevcut yönetmelik gereği İmam Hatip ortaokullar adrese dayalı sistemle öğrenci kabul eden okullar değildir. Eğer açık kontenjanı varsa komşu mahallelerden ve ilçelerden de öğrenci kabul edebilir. Bu nedenle Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu İmam Hatip Ortaokulu da yabancı dil ağırlıklı İngilizce proje sınıfı hizmeti veren hem ilçemizdeki mahalleler hem de civar bölgelerden öğrenci almaktadır. Aynı isimdeki ortaokulumuz içinde 7 yıldır milletimize hizmet vermektedir.

Pendik Belediyesi'nin okullarımıza öğrencileri okula taşıma servisi vermesi, sadece İmam Hatip okullarına teşvik etmesi veya yönlendirmesi, burs vb. faaliyetlerle desteklemesi iddiası doğru değildir. Kaldı ki ilçe belediyemiz tüm okullara olduğu gibi İmam Hatip okullarına da her türlü desteği vermekte ve ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. İlçe belediyemizin eğitimde desteğe ihtiyacı olan öğrencileri teşvik etmesi de yadırganacak bir durum değil, aksine takdir edilmesi gereken bir durumdur. Ayrıca, dizler de Pendik imam Hatipliler (PIHMED) olarak çocuklarımıza kuruluş amacımız doğrultusunda İmam Hatip okul ve öğrencileri için teşvik etmekte, destek olmaya gayret etmekteyiz. Bunun yanında ilçemizdeki hayırsever iş insanlarının destekleriyle de bu tür faaliyetler yürütülebilmektedir.

Biz, siyasetçilerin siyasetine malzeme ettiği veya başka kişilerin belli amaçlarla okullarımıza karşı kullandıkları üslubu reddediyoruz. Verdiği çift kanatlı eğitimden dolayı imam hatip okullarımızı tercih eden çocuklarımız ve aileleri, en az başka bir okulu tercih eden gençlerimiz ve aileleri kadar saygıyı hak etmektedir.

Ülkemiz, milletimiz ve yarınlarımız için değer üreten herkes saygıdeğer ve eli öpülesidir. Ne mutlu çocuklarımıza, ülkemize ve milletin geleceğine yatırım yapanlara, yeni nesli yetiştiren ve geleceği inşa edenlere. Bizler de bu yöndeki gayretlerimizi her geçen gün artırarak devam ettireceğiz; gençlerimizin her zaman ve her şartta yanında olacağız.

Saygılarımızla,

Pendik İlçesi İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Akbaş

Söz konusu açıklamayla beraber İmam Hatip öğrencilerinin başarılarının yer aldığı bazı belgelerde paylaşıldı.