''İmam hatip'' iftiracısı Çömez'e tepkiler peş peşe: Sen ahlak yoksunu manipülatif bir yalancısın

İmam hatiplerin LGS başarısını hazmedemeyip iftiraya kalkışan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'e tepkiler dinmiyor.

"DÜPEDÜZ YALAN BİR İDDİA PİYASAYA SÜRÜLMÜŞTÜR"

Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığı yalanının bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünü olduğunu kaydeden, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, imam hatip liselerinden 63 öğrencimizin tam puan alması bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki, düpedüz yalan bir iddia piyasaya sürülmüştür. Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak onların psikolojileriyle oynamıştır. Oysaki Bursa genelinde tam puan alan öğrenci sayısı 20'dir. Bahsi geçen toplu fotoğraf ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı imam hatip öğrencilerinin katıldığı bir buluşmada çekilmiştir. Bu çarpıtma girişimi, imam hatip okullarına karşı yıllardır sürdürülen ideolojik saldırıların yeni bir parçasıdır. Başarının önünü kesemeyenler, iftirayla itibarsızlaştırma yoluna gitmektedir. Bu kirli dili, bu ucuz manipülasyonu ve bu kompleksli bakış açısını şiddetle reddediyoruz. Kamuoyunu uyarıyoruz: Gerçekleri çarpıtanlara değil, belgeyle, başarıyla konuşanlara kulak verin. İmam hatip okulları, diğer tüm okullarımız gibi bu milletin değeridir. Sahipsiz değildir" dedi.

İP'li Çömez'den "imam hatip" provokasyonu

Günün Manşeti'nde Çömez'e tepki gösteren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, "Alçakça insanların en yumuşak karnına ateş eden bir siyasetle karşı karşıyayız. İddia: LGS'de şaibe. İmam Hatip hazımsızlığı bu zihniyette bitmedi. Bu ülkede İmam Hatiplilerin başarılarına alışacaksınız!" dedi.

Muhalefetin seviyesizliğinin yeni bir boyuta ulaştığını ifade eden AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Yazıklar olsun. Henüz liseye geçmekte olan yaşta olan öğrencilerimizin başarılarını lekelemeyi amaçlayan muhalif siyasetçiler, iftiralarıyla gençlerimizi lekeleyemeyecek. LGS'ye giren her bir gencimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Geçmişte bu ülkenin gençlerini "katsayı uygulaması" gibi safsatalarla engellemek isteyenleri nasıl mağlup ettiysek, bugün gençlerimize iftira atanları da o şekilde mağlup edeceğiz" dedi.

"ZEKA KIRINTISI BULAMADIĞIMIZ BİREYLERE YAPAY ZEKA ABONELİĞİ HEDİYE"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Çömez'in iddiasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, "Yalan, yanlış, iftira o kadar çok ki... Açıklama yaptık, TV'de anlattık, SMS attık, video çektik, dijital mecralarda paylaştık... Baktık olmuyor. Karar verdik; artık, zeka kırıntısı bulamadığımız bireylere yapay zeka aboneliği hediye etmeyi, toplumsal bir görev addediyoruz" denildi.

"VEKİLLİK YAPACAĞINA, TROLLÜK YAP"

Paylaşımı alıntılayan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Gencecik evlatlarımızın, fedakar öğretmenlerimizin emeklerini, gayretlerini, başarılarını (hiç bir araştırma yapmadan, uydurma verilerle) yok saymak, onlara bu haksızlığı yapmak, yalan ve iftira dolu ithamlarla onların tertemiz başarılarına gölge düşürmeye çalışmak ancak sizin gibi vekillik yapacağına, trollük yapan bir kişiye yakışırdı. Size en güzel cevabı gençlerimiz başarılarıyla vermeye devam edecekler. Bunlara alışmaya çalışsanız iyi olur. Not: Yalan ve iftiranız o denli büyük ki nerden düzeltmeye çalışsak zor ama olur da insafa gelir ve doğruları paylaşırsınız diye gerçek bilgiyi de yazayım; Bu sene 29 ilde, 46 okulumuzdan 63 şampiyonumuz var" ifadelerini kullandı.

"TURHAN ÇÖMEZ SEN AHLAK YOKSUNU MANİPÜLATİF BİR YALANCISIN"

"Bursa Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda 36 öğrencinin 500 tam puan aldığı büyük bir yalandır" diyen AK Parti Bursa Milletvekili, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Turhan Çömez sen ahlak yoksunu manipülatif bir yalancısın. Bu yalanı haysiyetsizce tüm Türkiye'ye sen yaydın. Azıcık onurun, namusun, ahlakın varsa o öğrencilerin listesini yayınla da görelim

"BU DA SORSAN MİLLETİN VEKİLİ..."

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci "Şarka bakmaz garbı bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi." Bu da sorsan milletin vekili... Yazık yazık memleketime yazık" dedi.