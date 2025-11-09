İmam Hatip Llseleri spor müsabakalarında karşılaştı

Öncü Spor Kulübü'nün gençleri ünlü spor adamlarıyla buluşturarak onlara bir vizyon çizmeyi hedeflediği "Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor" programında yarışan ve dereceye giren gençler ödüllerini aldı. 4 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmalarda En Hızlı (40m), En Güçlü (Mekik Koşusu), En Çevik (Catchpad) ve Parkur Yarışmalarında ödüller sahibini buldu.

Spor İmam Hatip Liseleri Yarışıyor Programı, 7-9 Kasım 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin farklı illerindeki 35 spor imam hatip lisesinden 175 sporcu gencin katıldığı programın ikinci gününde yarışmalarda dereceye girenlere düzenlenen ödül töreninde ödülleri verildi.

EN İYİ SPORCULAR OLACAKSINIZ

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil edecek, bayrağımızı dalgalandıracak imam hatipli sporcu genç kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz" diyerek başladığı konuşmasında, Türkiye'nin çeşitli illerinden spor proje imam hatip lisesi öğrencileriyle 3 günlük bir kamp düzenlediklerini aktardı. Spor imam hatip liseleri olarak çift kanatlı bir neslin temsilcileri olduklarını belirten Ceylan, "Bir yönümüzle en iyi sporcular olacak, bir yönümüzle de kimliğiyle, istikametiyle ayakları yere basan, ülkemizin öz değerleriyle barışık kendi kavramlarıyla konuşan gençler olacağız. Bizler hem daha fazla sporcu yetiştirecek hem de dik duruşlu gençlerin önünü açacak yeni nesillerin yetişmesine ön ayak olacağız. Bugün attığı golden sonra benim başarım değil Rabb'imin inayeti diyen güzel sporcular yetişti. Sizler o çıtayı daha ileri taşıyacak, mazlumların sesi olacaksınız" diyerek konuşmasını tamamladı.

OLİMPİYATLARDA BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAKSINIZ

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu ise "Bu kamp bir adım, inşallah bu kamptan nice arkadaşlarımız çıkacak, olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracak" dedi. Her yolculuğun küçük adımlarla başladığını kaydeden Koçoğlu, sözlerini özetle şöyle sürdürdü: Sizlerin bu adımı ilerleyen süreçte büyük adımlar ve büyük hedeflere dönüşecek. Bizim için spor sadece kazanmak değil, bir karakter inşası, sabır, azim ve kardeşliktir. Bugün imam hatip okulları sadece bir eğitim kurumu değil kimlik kazandıran değer aşılayan kurumlar. Sizlerin azmi ve gayretiyle Türkiye'nin yarınlarına olan umudumuz daha da büyüyecek. Hedefimiz her daim çalışmak, her daim daha iyiye talip olmak, en iyisini yapmak. İnanıyoruz ki buradan da geleceğin sporcuları, şampiyonları çıkacak.

GELENEKSEL SPORLARI İHYA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da geleneksel sporlarla ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsederek, bu alana ilk adımı 2012 yılında açılan Okçular Tekkesi ile attıklarını söyledi. Yıllardır 32 ülkeden 45 üyesi olan kültür festivalini Türkiye'de yaptıklarını, şimdi de 4 yılda bir düzenlenecek şekilde spor olimpiyatlarının geleneksel versiyonunu planladıklarını belirten Erdoğan, "Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın geleneksel sporlarını ihya etmeye çalışıyoruz. Bu çok ilgi çekici bir saha, bugün sporla ilgilenmeyen, mesafeli olan insanları, özellikle hanımları spora çekebileceğimiz alan olduğunu düşünüyorum" dedi.

İŞİN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da başarılı sporcular yanında, 600 sene dünyayı yönetmiş bir ülkenin bakiyesi olarak, geçmişini bilerek geleceğe güvenle bakan sporcular yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Gençlere iyi bir sporcu olmak için çok çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulunan Hacıosmanoğlu, "Bu işin sırrı çok çalışmaktır, hayal kurmaktır. Hayal etmeden hiçbir şey olmaz" dedi. Sporda ahlaka da dikkat çeken Hacıosmanoğlu şunları aktardı: Ahlakın olmadığı yerde başarının hiçbir önemi yoktur. Eğer birlikte başarmak istiyorsak, Türk futbolunun marka değerini ait olduğu yere taşımak istiyorsak aramızda kirli olanları ayıracağız, temiz olanlarla yolumuza devam edeceğiz.

OKULLARIMIZI TANITMAK İSTİYORUZ

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara ise konuşmasında diğer spor liseleri gibi Türkiye genelinde eğitim hayatına devam eden 40 spor imam hatip lisesi olduğu bilgisini verdi. Öncü Spor Kulübü olarak sahada yaptıkları çalışmaların yanında bu yarışma ile spor imam hatip liselerini daha çok duyurmak istediklerini belirten Kara, "En hızlı, en güçlü, en çevik yarışmalarının birincilerini seçtik ve okullarımızın hepsini mücadele ettirerek ödüllerini takdim ediyoruz. Gayemiz burada sadece yarışmak değil azmi, inancı, centilmenliği, kardeşliği ve dayanışmayı öğretmek. Okullarımızın varlığının, bilinirliliğinin artırılmasını sağlamak" diye konuştu.

HEDEFLERİNİZİN PEŞİNDE KOŞUN

Yarışmaların, söyleşilerin ve gezilerin de yer aldığı programın ilk gününde ise Milli Takım Yardımcı Antrenörü Hakan Balta gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Gençlere tavsiyelerini aktaran Balta, "Sizler sporcu ve spor yöneticileri olacaksınız. Eğitim almak, çalışmak ve hedeflerinizin peşinden koşmak bu sürecin bir parçası. Siz de hedeflerinizin peşinde koşun" dedi. Kendisinin 6 yaşında televizyonda maç izlerken futbolcu olmaya karar verdiğini aktaran Balta, "Ben okuldan sonra sokakta top oynuyordum, evde top oynuyordum. Benim hayatım toptan ibaretti. Bu kadar çok seviyorsanız evde, sokakta top oynayın. Siz o topa ne kadar çok dokunursanız o top da size o kadar dokunacaktır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ Film Platoları gezisinin de yer aldığı program, Türkiye Futbol Tesislerine yapılacak ziyaretle sona erecek.