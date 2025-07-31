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İmam Hatip Okulları ve Haliç Üniversitesi arasında güçlü işbirliği adımı

Eyüpsultan'daki İmam Hatip okullarının yöneticileri, Haliç Üniversitesi'ndeki tanıtım ve istişare toplantısında bir araya geldi.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
İmam Hatip Okulları ve Haliç Üniversitesi arasında güçlü işbirliği adımı
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ESÖNDER (Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği) öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arasında işbirliği imkanları ve eğitim alanında yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Katılımcılar, üniversite ile imam hatip liseleri arasında geliştirilebilecek ortak projeler, akademik destek mekanizmaları ve öğrenci odaklı çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyecek faaliyetlerin artırılması, üniversite tanıtımlarına imam hatip öğrencilerinin davet edilmesi, rehberlik ve kariyer planlama gibi alanlarda ortak çalışmalar yapılması yönünde güçlü bir irade ortaya koyuldu.

Toplantıya Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, Haliç Üniversitesi Genel Sekreteri Alim Uçar, Haliç Üniversitesi İletişim Direktörü İsmail Aktaş, ESÖNDER yöneticileri ve İmam Hatip okul müdürleri katılım sağladı.

Haliç Üniversitesi tarafından ayrıca Eyüpsultan'da görev yapan öğretmenler için 40 % indirimli yüksek lisans yapma fırsatı sunuldu. İmam Hatip Liselerinde okuyan ve mezun olan öğrencilerin üniversite tercihlerine yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Program, karşılıklı iyi niyet temennileri ve gelecek döneme dair somut adımların planlanması, üniversitenin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

  • ImamHatipOkulları
  • HalicUniversitesi
  • Toplanti

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