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  • ''İmam hatip okulundaki 36 öğrenci tam puan aldı'' iddiası yalanlandı
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''İmam hatip okulundaki 36 öğrenci tam puan aldı'' iddiası yalanlandı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, kentteki bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
''İmam hatip okulundaki 36 öğrenci tam puan aldı'' iddiası yalanlandı
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Bursa'da imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddiası yalanlandı.

Alireisoğlu, yaptığı açıklamada, LGS sınavında Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu bildirdi.

Ahmet Alireisoğlu, şunları kaydetti:

"Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır. Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir. Durum bundan ibarettir. Eğitim gibi hassas bir alanda yalnızca resmi kaynaklardan teyitli bilgilerin paylaşılması büyük önem arz etmektedir."

  • bursa
  • imam hatip
  • lgs birincisi

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