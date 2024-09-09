İmam Hatip Spor Ortaokulu eğitime başlıyor

Türkiye genelinde eğitim veren 30 spor programı uygulayan Anadolu imam hatip lisesinden iki okul bünyesinde imam hatip spor ortaokulları açılıyor. İstanbul Pendik Koca Yusuf ve Batman Veysel Karani Anadolu İHL bünyesinde açılan spor ortaokullarında 30'ar erkek öğrenci eğitim görecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu hazırlanarak bu okullara sportif yeteneğe göre öğrenci alım sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama hayata geçirilecek. Buna göre Türkiye genelindeki 9 spor lisesi bünyesinde ve 2 imam hatip programı uygulayan Anadolu imam hatip lisesi bünyesinde 5. sınıf düzeyinde öğrenci kabul edilecek. İlk spor ortaokulları Adana, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon'da açılacak.

Başvurular başladı

Spor ortaokullarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 9-15 Eylül 2024 tarihlerinde başvurabilecek. "Sportif yetenek değerlendirme uygulaması" 19-25 Eylül'de yapılacak, sonuçlar ise 27 Eylül'de ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt ve nakil işlemleri ise 7-11 Ekim'de yapılacak. 5. sınıfa başlayacak öğrenciler arasından her spor ortaokulu için 30 öğrenci kabul edilecek.

Başvurular e-okul üzerinden

Spor ortaokulları için e-okul üzerinden yapılacak başvurular, öğrencinin velisi tarafından yapılacak. Her aday, okullardan sadece birine başvurabilecek. Başvuru sırasında e-okul üzerinden sportif yeteneği değerlendirme uygulama randevusu alınarak sınav giriş belgesi oluşturulacak. Sporcu geçmişi bulunan öğrenciler durumlarını, ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecek.

İki alanda değerlendirme

Sportif yetenek değerlendirme uygulamasında değerlendirme kriterleri de belli oldu. Buna göre spor ortaokulu, "sportif yetenek değerlendirme testi" ve "Türkiye okul sporları şampiyonluk dereceleri" olmak üzere iki boyuttan oluşacak. Öğrencilerden "performans testleri" çerçevesinde esneklik testi uygulaması, flamingo denge testi, dikey sıçrama testi, el kavrama kuvveti testi, geriye sağlık topu atma testi, çeviklik testi ve 20 metre sürat koşusu testi uygulaması istenecek ve bu test puanlarının ortalaması alınacak.

Puanlama nasıl yapılacak?

İki alanda yapılacak değerlendirme sonucunda ise Sportif yetenek değerlendirme testinden alınabilecek en yüksek puan 90 olarak belirlendi. Türkiye okul sporları veya Türkiye şampiyonası birinciliğine 10 puan, ikinciliğine 7,5 puan, üçüncülüğüne 5 puan ve dördüncülüğüne 2,5 puan verilecek. "Sportif Yetenek Değerlendirme Uygulaması" sırasında gerekli araç gereç ve ölçüm cihazları kullanılacak ve kamera kaydı alınacak.

Gençlerimiz çekirdekten yetişecek

Pendik Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Çakır, 9'u spor lisesi 2'si spor projesi uygulayan imam hatip lisesi olmak üzere uygulamanın 11 okulda hayata geçirildiğini söyledi. Bu gelişmenin hem spor liselerinde hem de spor proje imam hatiplerde sporun tabana yayılması, temele yayılması açısından çok önemli olduğunu belirten Çakır, "Sporun erken yaşlarda başlaması gerekiyor, biz 9. sınıfta gelen kişiyle çok ilerleyemiyoruz, çekirdekten yetiştirelim dedik. Ortaokulda spor eğitimine başladığımız öğrencilerimizle liseye geldiğinde çok daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Bu projenin imam hatip ortaokullarımızda açılmasının da ayrı bir önemi var. Gençlerimiz, ortaokulda da hem spor derslerini alacak hem de milli manevi değerlerini öğrenecekler. Oradan da bir temelleri olacak" diye konuştu.

Genç yetenekleri keşfedeceğiz

Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara da spor imam hatip ortaokullarının öğrencilerin fiziksel gelişimlerini destekleyen spor aktiviteleriyle donatıldığını söyledi. Spor proje imam hatip ortaokullarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Kara, "Burada öğrenciler spor ve değerler eğitiminin bir arada olduğu dinî ve ahlaki bir eğitim alır. Bu sayede, sportif başarılarının yanı sıra, karakter gelişimlerine de katkıda bulunulması hedefleniyor" dedi. Kara sözlerini şöyle sürdürdü: İmam hatip spor ortaokulları, yetenekli öğrencilerin erken yaşta keşfedilmesine imkan sağlayacaktır. Böylece, profesyonel spor kariyerine adım atabilecek öğrenciler yetiştirilecektir. Hem eğitim hem de spor alanında bir denge sağlayarak, Türkiye'de genç sporcuların ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkıda bulunacaktır.