19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  İmam Hatipli gençlerden Ramazan mesaisi... Trafikteki vatandaşlara iftariyelik dağıttılar
Güncel

İmam Hatipli gençlerden Ramazan mesaisi... Trafikteki vatandaşlara iftariyelik dağıttılar

Eyüpsultan Hacı Osman Torun Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, iftar telaşındaki vatandaşları metro duraklarında karşılayarak hazırladıkları ikramlıkları takdim etti.

AA19 Mart 2026 Perşembe 21:03 - Güncelleme:
İmam Hatipli gençlerden Ramazan mesaisi... Trafikteki vatandaşlara iftariyelik dağıttılar
Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhu, Eyüpsultan'da gençlerin ellerinde hayat buldu. Eyüpsultan Hacı Osman Torun Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, iftar saati yaklaştığında evine yetişemeyen ve yolda kalan vatandaşlar için anlamlı bir "iftariyelik" seferberliği başlattı.

Akşam ezanına dakikalar kala ilçedeki metro ve tramvay duraklarında yerlerini alan genç gönüllüler, yanlarında getirdikleri ve özenle hazırladıkları iftar paketlerini yolculara ulaştırdı. Metro çıkışlarında ve araç pencerelerinde gerçekleşen bu samimi buluşma, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

"ETKİNLİĞİMİZ 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜNDE TÜM ŞEHİTLERİMİZE İTHAF EDİLDİ"

Etkinlik boyunca vatandaşlarla hasbihal eden ve onlara hayırlı iftarlar dileyen öğrenciler, 18 Mart şehitler gününü de unutmadı.

Okul yetkilileri, bu çalışmanın amacının "iyi insan ve duyarlı bir nesil" yetiştirmek olduğunu vurgulayarak; "Gençlerimiz bugün sadece bir paket değil, bir tebessüm ve bir kardeşlik nişanesi dağıttılar.' açıklamasında bulundular.

İftar saatinin manevi huzuruyla birleşen bu anlamlı etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

