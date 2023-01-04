İmam Hatipli Kızlar, roketlerini İTÜ desteğiyle yapacak

Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) eğitim ve bilim alanında dersler alacak. Bu alanda okul ile üniversite arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan iş birliği üzerine bir protokol düzenlendi. Beş yıl boyunca lise öğrencilerinin desteklenmesini öngören protokol; İTÜ Rektör Yardımcısı Şule Itır Satoğlu, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zeliha Yıldız ve Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatma Aktuğ'un imzalarıyla hayata geçti.

Potansiyel öğrencimiz olarak görüyoruz

Gençleri pek çok alanda desteklemeyi öngören protokolün imza töreni, İTÜ Rektörlük Binası Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Bizim birçok liseyle protokolümüz var. Burada amacımız öğrencilerimizi kariyer noktasında doğru yönlendirmek. Buraya gelen arkadaşlarımızı da potansiyel öğrencimiz olarak görüyoruz" dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu da gençlerin üniversiteleri ve meslekleri daha iyi tanımalarını, bunları bilerek üniversiteye gelmelerini istediklerini söyledi. İTÜ'nün 250. yılını kutlayan bir üniversite olduğunu hatırlatan Satoğlu, bu çerçevede 2022 Türkiye birincisi ve ilk binden 98 öğrencinin okullarını tercih ettiğini aktardı.

İş birlikleri yaygınlaşmalı

İmza törenine katılan ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı, dernek olarak imam hatiplerin üniversitelerle yapacağı iş birliklerini desteklediklerini aktardı. Bu noktada her tür görevi seve seve üstleneceklerini belirten Kuşakcı, "Yeni yılın ilk protokolü Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile imzalandı. İnşallah üniversitelerimiz ve liselerimizi daha çok bu tür iş birlikleri içinde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan da protokol için üniversite yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi: Gençlerimiz meslekleri tanımadan tercihte bulunuyorlar. Eğitim hayatı sonrasında eğitim gördüğü meslekleri tercih edenlerin oranı oldukça düşük, çoğu isim başka alanlara yöneliyor. Bu da mesleklerin kaliteli icrasının önüne geçiyor, iş hayatına olumsuz yansıyor.

PROTOKOLDE NELER VAR?

Projelere üniversite desteği

Üç kurum arasında imzalanan ve 9 maddeden oluşan protokol, Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, İstanbul Teknik Üniversitesinde sürdürülen uygun görülecek bilimsel çalışma, araştırma ve projeleri ziyaret etmelerini, mümkünse yararlanmalarını kapsıyor. Bunun da ötesinde öğrencilere bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması hususunda üniversite tarafından gerekli bilimsel danışmanlık verilecek. Aynı şekilde üniversitenin öğretim elemanları tarafından öğretmen ve öğrencilere sunumlar yapılacak, tertip edilecek seminer, panel ve konferanslar için akademik personel temin edilecek.

Öğretmenlere ders verilecek

Üniversite, plan ve projelerinde sadece lise öğrencilerini desteklemekle kalmayacak, öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik programlar da düzenlenecek. Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri, bu yöndeki eğitimin içeriğini ihtiyaç analizleri ile belirleyecek. Eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması yönünde projeler hazırlayıp uygulanması için üniversiteye sunacak. Öğrencilere yönelik meslek seçimine destek olmak amacıyla üniversite tanıtım ziyaretleri de bu çerçevede programa alınacak. Öte yandan okulda üniversite desteğinde "Bilim Danışma Kurulu" oluşturulacak.

EYÜP KIZ AİHL: ROKET FIRLATAN OKUL

Eyüpsultan Kız Anadolu İHL ve Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İHL öğrencilerinin kurduğu Orion Roket Takımı, hikayesiyle dikkatleri çekmişti. Okul Aile Birliği odasındaki bir bilgisayarla roket çalışmalarına başlayan genç kızlar, bu alandaki başarılarıyla tanınan Düzce Mehmet Akif Hafız AİHL öğrencileriyle iş birliğine gidip yarışmalara birlikte hazırlanmıştı. Her iki okulun öğrencilerinin oluşturduğu Orion Roket Takımı, ürettiği Atılgan 23 ile yarı finale gitmeye hak kazanmıştı. TEKNOFEST 2022 yarışmalarında roket fırlatan 12 takım arasında yer alan gençler, Tuz Gölü'ndeki organizasyonda en iyiler arasında yer almanın gururunu yaşamıştı.