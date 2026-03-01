İmam Hatipliler 28 Şubat'ın yıl dönümünde iftar sofrasında buluştu

İmam hatip camiasını yıllardır iftar sofralarında buluşturan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 68. Geleneksel İftarı'nı 28 Şubat'ın yıldönümünde, anlamlı bir tarih ve içerikle gerçekleştirdi. Programda misafirleri o günlere götürecek deneyim alanlarının da yer aldığı 1958 ÖNDER-Hatırlıyoruz sergisi de açıldı.

28 Şubat 2026 Cumartesi günü Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen iftar sofrası; öğrenciler, gençler ve tüm imam hatip camiasının yanı sıra siyaset, bürokrasi, sivil toplum ve eğitim dünyasını bir araya getirdi. 28 Şubat'ın yıldönümünde gerçekleşen buluşmaya TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, siyaset, bürokrasi, sivil toplum, kültür sanat ve medya dünyasından önemli isimler iştirak etti.

28 ŞUBAT'I CANLI BİR ŞEKİLDE HATIRLIYORUZ

Programda katılımcılara hitap eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, iftar programının 28 Şubat'a denk gelmesinin de anlamlı olduğunu ifade ederek, "Hayatımızın en önemli mücadele alanlarından birisi olan 28 Şubat dönemini fevkalade canlı bir şekilde hatırlıyoruz ve o süreçler içerisinde ve sonrasında yaşananları da dün gibi hafızalarımızda taşıyoruz" diye konuştu. 28 Şubat'ın anlı şanlı adamlarının, kadınlarının, o günkü 28 Şubat'ın silahşörlerinin bugün neredeyse bir tanesinin dahi isminin hatırlanmadığını belirten Kurtulmuş sözlenini şöyle sürdürdü: Ama o süreçte direnenlerin, dayananların, mücadele edenlerin hepsinin, hayatlarında oldukça başarılı olduklarına şahit olduk. 28 Şubat'a direnerek bu direnci milli bir vazife olarak telakki edenlerin çizdiği istikamet Allah'a çok şükür devam ediyor.

VESAYET DÜZENİ SON ERDİ

28 Şubat'tan dersler de alındığını belirten Kurtulmuş, "Tabi ki 28 Şubat'tan dersler alındı. Ama herhalde 28 Şubat'ın en önemli dersi, 'Vesayete eyvallah edersen sadece vesayetin karşısında eğilmez, yenilmezsin; aynı zamanda şahsiyetin de kalmaz.' Bu millet vesayetçilere 'Evet' demediği için, boyun eğmediği için sivil ve asker bütün vesayetçiler, yerli ve yurt dışından kaynaklı bütün vesayetçiler artık kenara itilmiş oldu. Türkiye'de vesayet düzeni sona ermiş oldu ve bundan sonra da inşallah Türkiye'de hiçbir şekilde bir daha vesayet düzenekleri kurulamayacak, devam ettirilemeyecektir" diye konuştu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, programın yapıldığı alanda kurulan "Hatırlıyoruz" temalı 28 Şubat Sergisi'ni de ziyaret ederek, panoya "Bin yıl sürmedi" yazarak imza attı.

İMAM HATİPLİLER VESAYETİ AĞIR BİR ŞEKİLDE YAŞADI

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de 28 Şubat'ın bir tarih hafızası olan herkes için çok şey anlattığını söyledi. Ramazan etkinlikleri üzerinden sergilenen reflekslerle 28 Şubat döneminin refleksleri arasındaki benzerliklere dikkat çeken Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: 28 Şubat'ın bıraktığı yara insanın gündelik hayatına kadar inen bir kuşatma tecrübesiydi. O süreçte baskı, okul kapısına, kampüs koridoruna, öğretmen odasına, ailelerin ev içi kararlarına kadar yayılmıştı. Başörtülü kızlarımız, İmam Hatipli gençlerimiz, dindar, emekçi ailelerimiz bu müdahalenin yükünü hep beraber ağır bir biçimde taşıdık. Bugün Ramazan etkinlikleri etrafında yükselen tepkilere baktığımızda aynı kuşatma dilinin güncellenmiş bir sürümü ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.

MİLLET, TÜRKİYE YÜZYILI YANINDA SAF TUTUYOR

Hamdolsun bugün bu vesayet dilinin karşısında dimdik durabiliyor isek bu AK Parti iktidarlarının yıllara yayılan demokrasi mücadelesiyle, yasakçı düzenekleri adım adım değiştiren reform siyasetleriyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bedel ödemeyi göze alan sarsılmaz liderliği ile mümkün olmuştur. Başörtüsü yasaklarının kaldırılmasından katsayı zulmüne son verilmesine, İmam Hatipler üzerindeki kuşatmanın bertaraf edilmesinden eğitimde fırsat ve adalet zeminini büyüten adımlara kadar hangi eşiğe bakarsanız bakın arkasında aynı kararlılığı görürsünüz. Artık bu millet yeni bildirileri tedavüle sokanların değil, enerjisini çocuklarının eğitimine, adalete, kalkınmaya ve Türkiye yüzyılının inkişafına teksif eden iradenin yanında saf tutmaktadır.

BİR SOFRAYI DEĞİL BİR HAFIZAYI PAYLAŞIYORUZ

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da bu yıl geleneksel iftar buluşmasında sadece aynı sofrayı değil, hafızayı da paylaştıklarını söyledi. "Hatırlatıyoruz" konseptiyle hazırladıkları 28 Şubat sergisinde; unutulmaması gerekenleri, sessiz kalınmaması gerekenleri ve hafızalarda diri tutulması gerekenleri birlikte andıklarını belirten Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü:

Aradan 29 yıl geçmiş olsa bile biz; 28 Şubat'ı hatırlıyoruz. Eğitim alanında yaşanan adaletsizlikleri, katsayı uygulamalarıyla gençlerin önüne konulan engelleri, başörtüsü sebebiyle eğitim hakkı kısıtlanan genç kızlarımızı hatırlıyoruz. Tüm bunların yanında yaşanan zorluklar karşısında dimdik duran gençleri de hatırlıyoruz. O günlerde imam hatipli gençleri yalnız bırakmayan ÖNDER'imizin ortaya koyduğu kararlı duruşu hatırlıyoruz. Gençlerimizin umudunu diri tutmak için verilen çabayı, dayanışmayı ve sorumluluğu hatırlıyoruz.

GEÇMİŞTEN DERSLER ÇIKARARAK GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Biz 28 Şubat'ı bir rövanş duygusuyla değil; bilinç ve sorumluluk duygusunu canlı tutmak için hatırlıyoruz. Çünkü hafızası güçlü olan toplumların geleceği de güçlü olur. Bugün hepimizin ortak sorumluluğu; hiçbir gencimizin inancı, kimliği ya da okul tercihi sebebiyle ötekileştirilmediği bir eğitim iklimini kalıcı hale getirmektir. Eğitim; herkes için eşit ve vazgeçilmez bir haktır. Gençlerimizin önünde engeller değil, imkânlar konulmalıdır. Bu minvalde göstermiş olduğunuz çalışmalar için gençlerimiz adına teşekkür ediyorum.

Biz geçmişten dersler çıkararak geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Birliğimizi koruyarak, kardeşliğimizi büyüterek, gençlerimize daha güçlü bir yarın bırakmak için çalışacağız.

"HATIRLIYORUZ" TEMALI SERGİ

Bu yılki iftar buluşması, 28 Şubat'ın yıldönümü vesilesiyle "Hatırlıyoruz" temasıyla icra edildi. Program kapsamında, 28 Şubat döneminde yaşananların anlatıldığı ve ÖNDER'in o dönemdeki duruşuna atıf yapan özel bir sergi açıldı. Döneme, yaşananlara ve hatıralara ilişkin önemli vurguların yer aldığı serginin açılışı, TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından yapıldı. Katılımcılar, "1958 ÖNDER-Hatırlıyoruz" zaman tüneli ile adeta 29 yıl öncesine dönerek, hatıra panosuna o günlere ilişkin hikayelerini yazdı. Yine döneme atfen kurulan "İkna odası"nda ise yaşananlara ilişkin hafızasını tazeledi.