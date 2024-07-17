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Güncel

İmamoğlu akıl verdi, kendi yapmadı! Sayıyı bile bilmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başıboş köpek yasasına, “Bakımını yap, kısırlaştır, sahiplendir” diyerek karşı çıktı. İBB'nin 5 yılda bir barınak yaptığı, kısırlaştırma rakamının yarı yarıya düştüğü anlaşıldı. İmamoğlu'nun danışmanı, “İstanbul'da 15 bin sokak köpeği var” dedi, bakanlığa göre rakam 128 bin 900.

Akşam Gazetesi17 Temmuz 2024 Çarşamba 08:33 - Güncelleme:
İmamoğlu akıl verdi, kendi yapmadı! Sayıyı bile bilmiyor
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Başıboş sokak köpeklerinin birçok insanı canından etmesi üzerine AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan sokak hayvanları ile ilgili yasal düzenlemeye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan itiraz geldi. İmamoğlu yasa tasarısının uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Bazı bölgelerde sahipsiz sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlarımız olduğu bir gerçektir ancak vakaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının analizi yapılmadan her yere aynı uygulama dayatılmak istenmektedir. Tasarıda hedeflenen sürede sokak hayvanlarının barınaklara toplanması olanaksızdır. 'Tedavisini yap, kısırlaştır, sahiplendir' Biz bunu yapıyoruz.

İmamoğlu'nun bu mesajının ardından 'yönetime geldiğinden beri barınak yapılmadığı' eleştirileri geldi.

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un Kemerburgaz'da yapıldığını söylediği barınağın da Topbaş döneminde projelendirildiği ortaya çıktı. Ongun, "Bakanlık verilerine göre 2 milyon sahipsiz köpek varken, İstanbul'daki sayısı 15 bin" dedi.

Murat Ongun

KISIRLAŞTIRMA YAPILMIYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ongun'un kaynak gösterdiği Çevre Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre İstanbul'da sokak köpeği sayısı 128 bin 900. İzmir'de 450 bin, Ankara sokaklarında ise 90 bin. İBB Veteriner İstatistiklerine göre sokak köpeklerinin kısırlaştırma oranı İmamoğlu döneminde düşmüş. Geçmiş dönemlerde ortalama 20 bin köpek kısırlaştırılırken; son dönemde bu rakam 11 binlere inmiş. 2024'ün ilk 7 ayında ise 4 bin 669 köpek kısırlaştırılmış.

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