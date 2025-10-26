İSTANBUL 22°C / 20°C
  • Güncel
  İmamoğlu 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyede
Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İmamoğlu'nun ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.

IHA26 Ekim 2025 Pazar 12:05 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken, İmamoğlu'na destek amacıyla eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda partili de adliyeye geldi. İmamoğlu'nun savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.

