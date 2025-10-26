İmamoğlu 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün'e yönelik 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken, İmamoğlu'na destek amacıyla eşi Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çok sayıda partili de adliyeye geldi. İmamoğlu'nun savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlaması bekleniyor.