İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5164
  • EURO
    51,4575
  • ALTIN
    6975.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu dahil 4 kişiye ''siyasal casusluk'' davası... İddianame hazırlandı
Güncel

İmamoğlu dahil 4 kişiye ''siyasal casusluk'' davası... İddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'casusluk' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

AA4 Şubat 2026 Çarşamba 17:14 - Güncelleme:
İmamoğlu dahil 4 kişiye ''siyasal casusluk'' davası... İddianame hazırlandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan cezalandırılması talep edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.