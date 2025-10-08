İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan kişisel marka, stil ve imaj uzmanı Rüzgar Mira Okan, tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a uzun süre danışmanlık hizmeti verdiğini ancak emeğinin karşılığında belirlenen ödemelerin yapılmadığını söyledi. Okan, Akpolat'ın tutuklanmasının ardından tanıdıklarıyla iletişime geçti fakat bir sonuç alamadı.

İMAMOĞLU TANIŞTIRMIŞ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Savcılık ifadesinde uzun yıllardır siyasiler ile iş insanlarına danışmanlık verdiğini belirten Okan, Rıza Akpolat ile tanışıklığının 2019 yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu aracılığıyla başladığını dile getirdi. Okan, Akpolat'a 2023 yılı Nisan ayına kadar danışmanlık hizmeti verdiğini ifade etti. Bu süreçte Akpolat için topluluk önünde konuşma, hitabet, görüntü yönetimi ve benzeri konularda destek sağladığını aktaran Okan, "Belirlendiğim bazı ürünlerin ödemesini ben yaptım. Rıza Akpolat bu ürünler için bana elden ödeme yaptı. Bir kısmı için ise ödemeyi kendileri direkt mağazaya yapardı. Danışmanlık hizmeti verdiğim süre zarfında tarafımca alınan ürünler ve emeğim karşılığında toplamda ne kadar ödeme yaptıklarını bilmiyorum. Ancak halihazırda bana 350 bin lira borcu var" diye konuştu.

'TEHDİT EDİLDİM'

Okan, Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından alacakları için ablası Elif Akpolat ve bazı yakınlarıyla da iletişim kurduğunu fakat kendisinin sürekli çeşitli bahanelerle oyalatıldığını anlattı. Okan, abla Akpolat'ın kendisine hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini aktardı. İfadesinde, Taner Çukadar isimli kişinin de kendisine sürekli ulaşarak "Başkanım boşanacağım, evleneceğim, sorunlarım var" şeklinde bahanelerle baskı kurduğunu belirtti.

PARALARI ŞOFÖRLER GETİRDİ

Danışmanlık karşılığı alınan ürünlerin bir kısmının Akpolat'ın şoförleri aracılığıyla temin edildiğini, ancak teslim eden kişilerin isimlerini bilmediğini kaydeden Okan "Bana şoförleri aracılığıyla aldıkları ürünler için, tutar kadar elden ödeme yaptı. Parayı teslim eden kişilerin isimlerini bilmiyorum. Hesabıma hiç para gönderilmedi" ifadelerini kullandı.

