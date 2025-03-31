İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde karanlıkta kalan ölümleri de yeniden gündeme getirdi.

Diplomasını haber yapan yerel gazetecinin ölümünün ardından şimdi de 30 Ocak 2019'da intihar eden Beylikdüzü Belediyesi veznedarı Yaşar Uçar gündemde.

SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK

Zimmetine 161 bin TL para geçirmekle suçlanan Uçar, izne çıkarılınca "Ben bu pisliği canımla ödemek istemezdim ama canımla ödedim. Bunlar elini kolunu sallayarak belediyede at oynatıyorlar. Kendileri her türlü pisliğe bulaşmış ördekler gibi suda yüzüyorlar. Sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi..." ifadelerini kullandığı mektupla intihar etmişti.

ÖLÜMÜ AYDINLATILSIN

Arzu Uçar sosyal medya hesabından eşine o dönem belediye yönetiminin iftira attığını ve intihara sürüklendiğini iddia ederek İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcılara çağrı yaparak eşi Yaşar Uçar'ın dosyasının da araştırılmasını istedi. Uçar, "Yaşar'ı intihara sürüklediniz, delil kararttınız. 6 yıldır bir dava bile açılmadı. İlahi adalet, ahımız tuttu. Soruşturması devam ediyor tam seçim üzeri öldü mü öldürüldü mü her şey ortaya çıkarken bu olayı da aydınlatacak. Bir itirafçı çıkar umarım. Eşimin ölümündeki şaibeler ortaya çıksın. Olaya tanık olanlar çıksın konuşsun. Eşimin ölümünden sorumlu olanlar cezasını çeksin" dedi.

HARD DİSK YANDI

O dönem başlatılan soruşturmada yer alan bilirkişi raporunda Uçar'ın bilgisayarının hard diskinin intiharından bir gün sonra elektrik akımı nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. İntihar sonrası hard diskin yanması raporda, belediyede akım düzenleyici regülatör olması gerektiği ve yalnızca Yaşar Uçar'a ait olan bilgisayarın bozulmasının hayatın doğal akışına aykırı olacağı ifade edildi.

BİLGİSAYAR SIFIRLANDI

Arzu Uçar eşinin mesai arkadaşı olan diğer veznedarın ise bilgisayarının olay gün sıfırlandığını belirterek, "Senelerdir sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hard diski yakan diğer bilgisayarı sıfırlayan verdikleri sözün arkasında durmayanlar halen devam ederken pisi pisine bir can gitti iki çocuğum babasız kaldı" dedi.

EV VERDİ AMA TAPU YOK

Cenazeden sonra o dönem İBB Başkan adayı olan ve seçime hazırlanan Ekrem İmamoğlu'nun evlerine taziyeye geldiğini intihar öncesi emekliliği gelen Yaşar Uçar'ın ikramiyesi karşılığında bir daire vermeyi teklif ettiğini belirten Arzu Uçar, belediye meclisinde yardım kampanyası başlatılıp kendilerine verilen evin de tapusunu hâlâ alamadıklarını söyledi. Uçar, ellerinde sadece 'satış sözleşmesi' olduğunu ancak 5 yıldır oturdukları evin tapusunun Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri tarafından bir türlü kendilerine verilmediğini söyledi.