Ekrem İmamoğlu ''engelleniyoruz'' demişti! iddiası 20 dakikada çürüdü

20 Aralık 2020 Pazar 18:02 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 18:19

Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sayıştay'ın çocuklara ücretsiz süt dağıtımını engellediğini iddia etti.

Ekrem İmamoğlu, "Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu." sözleriyle duyurduğu konuya ilişkin detaylı açıklama yapmaktan kaçındı.

İMAMOĞLU'NUN İDDİASI 20 DAKİKADA ÇÜRÜDÜ

Akşam'ın haberine göre, Sayıştay'ın hukuki kararını propaganda malzemesi olarak kullanan İmamoğlu'nun iddiası 20 dakikada çürüdü.

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İmamoğlu'nun paylaşımından 20 dakika sonra Sayıştay'ın kararının gerekçesinin 'ihalesiz alım" olduğunu açıkladı.

Kaynar, İmamoğlu'un tweet'in alıntıladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığınız işleri Kanun'a uygun yapmak gibi bir mecburiyetimiz yok mu? İhalesiz alım yapmaya Sayıştay evet mi desin? Anayasa, Kanun sizler için geçerli değil mi? O dilinizden düşürmediğiniz demokratik sosyal hukuk devleti kurallara uyulmadan nasıl sağlanacak?"

"YANDAŞTAN İHALESİZ ALIM YAPAMAZSIN"

Sayıştay süt dağıtamazsın demiyor, yandaştan ihalesiz alım yapamazsın diyor. Hem de markette satılan sütten 2 kat daha pahalıya mal ederek belediyeyi zarara uğrattığınız ortada. Dürüst ve samimi iseniz Sayıştay'ın bu konularla ilgili kararını yayınlayın herkes görsün.