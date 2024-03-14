İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıldır İstanbul'u aksatan tüm sorunlarda 'engelleniyoruz' söylemine sığındı. Sık sık tatilleri, İBB Başkanlığı dışındaki polemikleri, parti içinde liderlik savaşı, Cumhurbaşkanlığı söylemleri ile gündeme gelen İmamoğlu, yeniden aday olduğu İBB Başkanlık yarışında da tüm stratejisini 'engelleniyoruz' söylemi üzerine kurdu. İmamoğlu, bir canlı yayınında da sıkıştığı her soruda, "Engellendik." söylemi ile soruları geçiştirdi.

İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı Habertürk canlı yayınında hedef aldı. Tuzla'daki yap-sat modeli KİPTAŞ sürecinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın süreci sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.

İmamoğlu, Yazıcı'nın kendisi ile polemiğe girerek gündeme gelmeye çalıştığını da iddia etti.

YAZICI'DAN JET CEVAP

Şadi Yazıcı, X hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu'na jet hızı ile cevap verdi. Yazıcı, KİPTAŞ konutlarının yapımı sırasında açılışa katıldığı bir fotoğrafı ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin İBB Adayı KİPTAŞ eliyle Tuzla'da yapılan yap sat konutların yapımını engellemeye çalıştığımızı söylemiş!

Soru şu: Birlikte temelini attığımız konutları nasıl engellemiş olabilirim ki?

Öte yandan 5 yıl boyunca İBB'yi Tuzla'ya hizmete davet ettiğim doğrudur.

Maalesef kendisi: "Nuh demiş Peygamber dememiştir" yarım kalmış İBB işlerini bile tamamlamamıştır.

Suçluyum. Suçum budur !