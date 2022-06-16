İmamoğlu fena yakalandı! ''Sizi de bekleriz sayın başkan''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB Haziran ayı toplantısının 3'üncü oturumunun yapıldığı bilgisini paylaştı. İBB TV tarafından yayınlanan toplantının paylaşımını yapan İmamoğlu'na Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'dan yanıt geldi.

GÖKSU'DAN İMAMOĞLU'NA: TOPLANTIYA SİZİ DE BEKLERİZ

İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Göksu, İBB Başkanı'na "Sizi de bekleriz sayın başkan" sözleriyle seslendi. Göksu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor."

Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor. pic.twitter.com/l6PsyI6myW — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) June 15, 2022

Göksu'nun bu paylaşımının ardından Ekrem İmamoğlu'nun tweetini sildiği görüldü.