İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu, diploma sahtekarlığı nedeniyle savcıya ifade verdi. Ancak savcılık ifadesi, özgeçmişi ve röportajı birbirini tutmuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında dün İstanbul Adliyesi'ne gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya 1 saat ifade verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu'nun ifadesi, özgeçmişi ve verdiği röportajlardaki üniversite hayatı çelişkileri gözler önüne serdi.

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Röportaj: Bir gün babam 'Kıbrıs'ta bir sınav var ona gireceksin' dedi ama yine inşaat mühendisliği bölümüne... Amcam beni inşaata yazdırıp dönecekken ben onu ikna ettim. Beni işletmeye yazdırdı.

İfadesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt yaptırmadığını söyleyen İmamoğlu'nun özgeçmişinde ise kayıt yaptırdığı görülüyor.

Savcılık ifadesi: Basına yansıyan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümüne kayıt yaptırmadım. Girne Amerikan Üniversitesi İşletme bölümünü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve aşağıda anlatacağım şekilde o bölüme kaydımı yaptırdım.

Özgeçmiş: KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İşletme bölümüne aldırdı.

YATAY GEÇİŞ SÜRECİ

Röportaj: Girne'de 4 arkadaşla bir ev kiraladık. Ben, Murat, Hakan ve Ahmet. Bir sene bitti, Murat İstanbul'a geçti. Hakan da Amerika'daki paydaş olan okula gitti. Biz iki kişi kaldık. Sonraki sene ben de İstanbul Üniversitesi'ne başvuru yaptım. Zaten o dönemde 3 sene bu geçiş işleri oldu, sonra da iptal edildi. Hâlâ geçiş yapamıyorsun.

İfade: 1989 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990 yılında geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım.

Özgeçmiş: KKTC'de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve 1994 yılında mezun oldu.

İmamoğlu röportajında Murat adlı ev arkadaşının İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapması üzerine kendisinin de başvurduğunu söylüyor. Oysa ifadesinde 'geçiş yapanları duymuştum. İlanları takip edip başvuru yaptım' diyor.

BÖLÜMÜ DE ÇELİŞKİLİ

Röportaj: Girne Amerikan Üniversitesi'nin İşletme ve Ekonomi'si var. Amcam beni inşaata yazdırıp dönecekken ben onu ikna ettim. O beni işletmeye yazdırdı.

İfade: Girne Amerikan Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Bölümü'ne 1988 yılında kayıt yaptırdım.

Özgeçmiş: Kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İşletme bölümüne aldırdı.

İmamoğlu'nun bölümüyle ilgili de çelişkileri bulunuyor. Röportajında 'işletme ekonomisi' diye bahsettiği bölümden ifadesinde "işletme yönetimi' diye bahsediyor.

YÜKSEK LİSANS KISMI

İfade: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetim sonrası ilgi duyduğum İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü, Personel Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü sınavını kazandım. Yoğun iş yaşamımdan dolayı 2 ders verdiğim bu bölüme devam edemedim. 2010'lu yıllarda geçmişe dönük af çıktığını öğrendiğim esnada tekrar yüksek lisans programıma devam etme başvurumu yaparak hakkımı elde ettim. İnsan kaynakları üzerine yüksek lisans programımı bitirmiş oldum.

Özgeçmiş: İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

İmamoğlu'nun ifadesinde yüksek lisans yaptığı bölümün de yine özgeçmişinden farklı olduğu görülüyor.

YATAY GEÇİŞTE 'YARDIM' SORUSU

İmamoğlu'na yatay geçişte Eski TBMM Başkanlarından Necmettin Karaduman ile bağı soruldu. İmamoğlu "Necmettin Karaduman çok saygın aynı zamanda TBMM başkanlığı yapmış, ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım. Geçiş sürecim ile alakalı 1989'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990'da geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım" yanıtını verdi.

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