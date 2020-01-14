AA 14.01.2020 14:59 - Güncelleme: 14.01.2020 14:59

İmamoğlu, ilçe belediyeleri gezileri kapsamında, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette ev sahibi Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İmamoğlu ve belediyenin üst yönetimine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından İmamoğlu ve Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, terör suçlarından tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına yönelik tepkileri hatırlatarak, bu konuda bir girişimlerinin olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak, 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek… Bunlar hoş şeyler değil."

- "Kadınların sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum"

Eşi Dilek İmamoğlu'nun Demirtaş'ın kitabından uyarlanan "Devran" isimli tiyatro oyununu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile izlemesine yönelik tepki ve eleştirilere yönelik soruyu İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan, doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Türkiye'yi yorumlayan, dünyayı yorumlayabilen ve ona göre nereye gideceğini bilen Türk kadını. Sadece benim eşim değil, oraya gelen diğer kadınların da aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşim de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Ben, bu devlet adamlığı çağrısını her zaman ifade etmiştim. Keşke bu kadınların yaptığına, 10-15 kadın daha eklense. Belki bu ülkede kadın eliyle farklı bir atmosfer doğabilir. Bu konuda biraz erkek çeneleri az konuşsa. Ben sahada gezerken de aynı dili konuştum. Trabzon'da da Diyarbakır'da da İstanbul'da da. Şu anda da görev yapıyorum ve aynı şeyleri konuşuyorum."

- "El birliğiyle duran metro hatlarını harekete geçirelim"

Ekrem İmamoğlu, bir başka soru üzerine, Başakşehir Şehir Hastanesine bağlantılı metro hattının çalışmalarının kendilerinden önceki yönetim döneminde durdurulduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan İmamoğlu, "Gelin, el birliğiyle duran bütün metro hatlarını harekete geçirelim, 2022-2023 bitmeden. Bu durmuş, 2 yıldır yapılamayan bütün metro hatlarını hemen bitirelim." dedi.