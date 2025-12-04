Bunun üzerine karşıdaki kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu anladım ve 'kreş yapmıyorlarsa ben de Keleşoğlu'na o projeyi yaptırmayacağım' dedi" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Dursun Keleş'in 14 Haziran 2025 tarihli ifadesine yer verildi. Keleş ifadesinde, 2020 yılının başlarında Adem Soytekin'in kendisini aradığını söyleyerek, "Bana 'patron (Ekrem İmamoğlu) beni arayıp Keleşoğlu bir kreş yapsın dediğini söyledi...Bunun üzerine telefonundan bir arama yaptı, sesi hoparlöre verdi ve bana 'sus' işareti yaptı. Telefondaki kişiye 'başkanım Dursun Keleş'in yanındayım, kreş yapmayacaklarmış, kendisiyle anlaşamıyoruz' dedi. Bunun üzerine karşıdaki kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu anladım ve 'kreş yapmıyorlarsa ben de Keleşoğlu'na o projeyi yaptırmayacağım' dedi" diye konuştu.

"Tarafıma yapmış olduğu tehdit ve baskıdan dolayı dairelerin devrine söz vermek zorunda kaldım ancak kreş yapımında kullanılacak, satın alınacak malzemeler konusunda dairelerin devrini alan şirketten şirketimize fatura kesmelerini istedim"

Hazırlanan iddianamede 5.eylem olarak Beylikdüzü'ndeki 'Deniz İstanbul' isimli İnşaat Projesi'nden Veysel E. aracılığıyla şüpheli Adem Soytekin'in 3 adet daire, Fatih Keleş'in 1 milyon dolar rüşvet alması olayı anlatıldı. İddianamede olaya ilişkin ifadesi yer alan Keleş, İmamoğlu'nun kendisine 'kreş yapmıyorlarsa ben de Keleşoğlu'na o projeyi yaptırmayacağım' demesinin ardından ticari olarak kendilerini zarara uğratacaklarından çekindiğini belirterek, "Adem'e gözümle teklifini kabul ettiğimi belerttim ve gözlerimi kırptım. Bunun üzerine 'başkanım merak etmeyin ben kendileriyle bir şekilde anlaşacağım' deyip telefondaki görüşmesini sonlandırdı. Tarafıma yapmış olduğu tehdit ve baskıdan dolayı dairelerin devrine söz vermek zorunda kaldım ancak kreş yapımında kullanılacak, satın alınacak malzemeler konusunda dairelerin devrini alan şirketten şirketimize fatura kesmelerini istedim. Fatura konusunda beni aylarca oyaladılar. Israrla fatura istememe rağmen fatura kesilmedi. 2020 yılının Şubat ayında Deniz İstanbul isimli projemizin Mercan Konaklarında E4 Blok No: 1, F3 Blok No: 3, F2 Blok No: 3 numaralı dairelerin devrini Sulkar İnşaat'a yaptım. Karşılığında şirketimize hiçbir ödeme yapılmadığı banka kayıtlarından görülecektir" ifadelerini kullandı.