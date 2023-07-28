İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9583
  • EURO
    29,5705
  • ALTIN
    1691.2
  • BIST100
    6856.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak iddia! ''Yeni parti kurmak için çalışmalar yapıyor''
Güncel

İmamoğlu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak iddia! ''Yeni parti kurmak için çalışmalar yapıyor''

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmak için çalışma yaptığını söyledi. 'Kulağıma bazı şeyler geliyor' diyen Yarkadaş, İmamoğlu'nun iki ayrı ofis tuttuğunu ifade etti.

28 Temmuz 2023 Cuma 07:24 - Güncelleme:
İmamoğlu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak iddia! ''Yeni parti kurmak için çalışmalar yapıyor''
ABONE OL

Seçim yenilgi rekortmeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgiyle ayrıldı. Yaşananlar sonrasında partisinde hedef tahtasına konan CHP liderine karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açan İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmak için çalışma yaptığını söyledi.

İmamoğlu'nun İYİ Parti ile ittifak kurmayı kolaylaştıracak bir formül üzerinde çalıştığını belirten Yarkadaş, "İmamoğlu'nun bugün attığı tweet sebepsiz bir tweet değil. İmamoğlu önümüzdeki günlerde nasıl bir yol alacağına karar verecek. Şuan çok dar bir kurmay çevresiyle değerlendirmeler yapıyor. Nasıl bir yol haritası çizeceğine dair fikirler alıyor. Yanında akademisyenler, reklamcılar, halkla ilişkiler uzmanları var. CHP'nin önemli isimleri yok. 'Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. 'Acaba yeni bir parti kurarsak CHP içinden kaç milletvekili bizimle hareket eder' konusunun içine de girdiler." diye konuştu.

"İKİ AYRI OFİS TUTTU"

Yarkadaş, sözlerinin devamında, "Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak da ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şu an kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor. CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar." dedi.

Sözlerinin devamında, İmamoğlu'nu uyaran CHP'li eski vekil, "Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.