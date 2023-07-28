Seçim yenilgi rekortmeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgiyle ayrıldı. Yaşananlar sonrasında partisinde hedef tahtasına konan CHP liderine karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ KURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYOR

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağını açan İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmak için çalışma yaptığını söyledi.

İmamoğlu'nun İYİ Parti ile ittifak kurmayı kolaylaştıracak bir formül üzerinde çalıştığını belirten Yarkadaş, "İmamoğlu'nun bugün attığı tweet sebepsiz bir tweet değil. İmamoğlu önümüzdeki günlerde nasıl bir yol alacağına karar verecek. Şuan çok dar bir kurmay çevresiyle değerlendirmeler yapıyor. Nasıl bir yol haritası çizeceğine dair fikirler alıyor. Yanında akademisyenler, reklamcılar, halkla ilişkiler uzmanları var. CHP'nin önemli isimleri yok. 'Yeni bir parti kursak nasıl olur' tartışmasını yapıyorlar. 'Acaba yeni bir parti kurarsak CHP içinden kaç milletvekili bizimle hareket eder' konusunun içine de girdiler." diye konuştu.

"İKİ AYRI OFİS TUTTU"

Yarkadaş, sözlerinin devamında, "Kulağıma bazı şeyler geliyor Maslak da ve Sarıyer'de iki ayrı ofis tutulduğu ve bazı akademisyenlerle çalışması devam ediyor. Ayrıca şu an kendisine de bir kamuoyu araştırmasını devam ettiriyor. CHP üyelerini arayarak 'İmamoğlu sizce bu değişimin neresinde olmalı' şeklinde sorular soruyorlar. Çok sayıda arkadaşımda beni arayarak şirketin ismini verdi. Maslak'ta bir otelde 20-25 oda kapatıldı, orada çalışmalar yapıyorlar." dedi.

Sözlerinin devamında, İmamoğlu'nu uyaran CHP'li eski vekil, "Eğer İmamoğlu gerçekten 'Ben artık oldum, kitleler peşimden gelir, ben böyle bir partiyi kurarım, yeni bir örgütlenme anlayışıyla hareket ederim' derse bu İmamoğlu açısından felaket olur" dedi.