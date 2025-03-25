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Güncel

İmamoğlu iş insanlarını rüşvete bağlamış! Bizzat adliyeye gelerek şikayet ettiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyon ile örgütün çok sayıda iş insanından rüşvet aldığı ortaya çıktı. Mağdur edilen iş insanlarının bizzat adliyeye gelerek şikayette bulunduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ25 Mart 2025 Salı 15:10 - Güncelleme:
İmamoğlu iş insanlarını rüşvete bağlamış! Bizzat adliyeye gelerek şikayet ettiler
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Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'nün iş insanları üzerinde baskı kurduğu, rüşvet talebinde bulunduğu ve rüşvet vermeyen iş insanlarını mağdur ettiği öğrenildi.

Operasyon sonrası örgüt lideri İmamoğlu ve örgüt yöneticilerinin tutuklanması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda çok sayıda yeni şikâyet gelmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre bu konuda yapılan son şikayetlerden birisini Tampa Madencilik ortağı Trabzonlu iş insanı İdris Özcelep bizzat adliyeye gelerek gerçekleştirdi.

İş insanı Özcelep, 2023 yılında İstanbul Pendik'teki rehabilite projesi için kamu kurumlarından izinlerini alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurdu.

Evraklarını tamamlayıp İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı'na başvuran iş insanı Özcelep, İSKİ'den alınması gereken bir onay için aylarca bekletildi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Paşa'dan randevu alan iş insanı Özcelep, Genel Müdür tarafından örgütün kasası Fatih Keleş'e yönlendirildi.

Müşteki iş insanı Özcelep'in ifadesine göre İSKİ Genel Müdürü Paşa, Fatih Keleş'e ne istiyorsa vermesini, ondan talimat gelmesi durumunda yazının 10 dakikada çıkacağını söyledi.

Trabzonlu iş insanı Özcelep, hemşehrisi İmamoğlu ile Trabzon programında görüşüp durumu aktardığını ancak İmamoğlu'nun konuyu detaylıca dinlediği halde ilgilenmediğini belirtti.

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