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Güncel

İmamoğlu kendi reklamı için yüz milyonlarca lira harcamış

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi reklamı için 908 milyon TL harcadığını açıkladı. Göksu ayrıca gelecek yerel seçimlerde kaybedecek olan İmamoğlu'nun, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edeceğini söyledi.

1 Haziran 2023 Perşembe 01:09 - Güncelleme:
İmamoğlu kendi reklamı için yüz milyonlarca lira harcamış
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Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı Haber Global televizyonu canlı yayınında, İstanbul'a hizmet etmek yerine cumhurbaşkanlığı seçimleri için şehir şehir dolaşan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL İLK DEFA BORÇLANAMAZ HALE GELDİ"

İşte Tevfik Göksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez bakın tarihinde ilk kez borçlanamaz hale geldi. Ve hatta öyle bir noktaya geldi ki, artık müteahhitlere borçlarını ödeyemediği için, müteahhitler tarafından arsaları haciz ve ipotek yoluyla satılır belediye haline geldi."

Göksu, "Teslim ettiğimizde 23 milyar borç 103 milyar oldu. İmamoğlu, İstanbul'u terk ederken 155 milyar lira borçla teslim edecek." sözlerini kaydetti.

5 GÜN ÖNCEKİ SÖZLERİNİ ANIMSATTI

İmamoğlu'nun "Engelliyorlar beni" sözü üzerinden yüklenen Göksu, "5 gün önce ne söyledi Silivri'de? Ey millet, 'Meclis'i Cumhur İttifakı aldı. Sorun olur' diyorlarsa, İstanbul Büyükşehir'i örnek gösterin. Bak Meclis Cumhur İttifakı'nda, Meclis tıkır tıkır işliyor." dediğini hatırlatan Göksu, İmamoğlu'nun kendi kendini yalanladığını ifade etti.

"BİR TANE YATIRIM GÖSTERİN"

İmamoğlu'nun hizmet üretmeden 4 yılda harcadığı devasa bütçeyi anlatan Göksu, "2023 yılı bittiğinde CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde toplam 640 milyar TL bütçe kullanmış olacak." diyerek bu paranın nereye gittiğini sordu.

"BUNLAR RESMİ RAKAMLAR"

"İlginç bir istatistik vereyim" diyerek İmamoğlu'nun büyük skandalını açıklayan Göksu, "Yıl 2022. İBB'nin deprem için 63.5 milyon TL. Kendisi için harcadığı reklam parası 908 milyon TL reklam harcaması var. 908 milyon TL bizim tespit edebildiklerimiz. Bunlar resmi rakamlar." dedi.

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