İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye bünyesinde 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. İşe gitmek için hizmet teknesini özel ulaşım aracına çeviren İmamoğlu, deniz kirliliğini tespit etmek amacıyla çalışan Çevre 1 teknesiyle toplamda 256 kez sefer yaptı. Ekrem İmamoğlu ve ailesinin Çevre-1 teknesini kullandıkları bildirildi. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Günlük yakıt maliyeti 12 bin liraya mal olan İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle yaptığı seyahatlerin yakıt maliyeti ise toplamda 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

İMAMOĞLU ÇEVRE-1 TEKNESİNİ MAKAM ARACI YAPTI; İŞE GİT GEL 12 BİN TL!

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis ettiği ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işe gitmek için İBB'nin hizmet teknesini kullandığı öğrenildi. Ailesiyle birlikte Çevre-1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun göreve geldiğinden beri Çevre 1 teknesiyle yaptığı yolculukların maliyeti ise milyonlarca lirayı aştı.

KENDİ TRAFİĞİNİ ÇÖZDÜ

"Trafik bu kentin kaderi olamaz. Bu sorunu çözeceğiz" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki kendi trafik sorununa çözüm buldu. Uluslararası gemilerin kirliliğini denetleme görevini yürüten Çevre 1 isimli gemi, Ekrem İmamoğlu'nun özel ulaşım aracına dönüştü. Haziran 2019 seçimlerinden sonra İBB kolttekneuğuna oturan İmamoğlu, göreve gelir gelmez gemiyle yolculuk yapmaya başladı.

ROTASI DEĞİŞMEDİ

İmamoğlu'nun tekneyle yaptığı yolcuklar şöyle gerçekleşiyor: 25 Haziran 2019'da saat 10:08'de Yenikapı sahilinden hareket eden Çevre 1, saat 11:24'te Beylikdüzü Marina'ya varıyor. 3 dakika sonra İmamoğlu'nu alan tekne 11:27'de hareket ederek, Yenikapı'ya 12:17'de ulaşıyor. 15 Temmuz 2020'de ise 07:48'de Yenikapı'dan çıkan Çevre 1, 08:48'de Beylikdüzü'ne geliyor.

İmamoğlu'nun binmesiyle 09:07'de yeniden kalkış yapan tekne, 09:56'da Yenikapı'ya giriş yapıyor. 01 Nisan 2021'de de rota değişmiyor. 07:54'te Yenikapı'dan ayrılan Çevre 1, 54 dakika sonra Beylikdüzü'ne ulaşıyor. Vardıktan 4 dakika sonra İmamoğlu'nu alan Çevre 1, 10:06'da Yenikapı'ya yanaşıyor.

MİLYONLARCA LİRALIK YAKIT HARCANDI

Edinilen bilgilere göre; makam aracı olarak kullanılan Çevre 1, toplamda gidiş-dönüş 256 kez İBB Başkanı İmamoğlu için sefer yaptı. Yenikapı-Beylikdüzü ve Beylikdüzü-Yenikapı seferlerinde 56 km yol kat eden Çevre 1, günlük 2 saat boyunca İmamoğlu'nun özel hizmetine sunuldu. Bir saatte ortalama 350 litre yakıt tüketen Çevre 1, İmamoğlu için günlük 700 litre yakıt sarfiyatı yaptı. İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerin günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lirayı buldu. Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam yakıt masrafı ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

3 YIL BOYUNCA TEKNEYLE İŞE GİTTİ

Çevre 1 teknesi, Haziran'da 4, Ağustos'ta 2, Eylül'de 6, Ekim'de 16, Kasım'da 12, Aralık'ta 14 olmak üzere 2019 yılı boyunca 54 sefer yaptı. Aynı tekne, 2020'de ise Şubat 6, Mart 4, Mayıs 2, Haziran 12, Temmuz 14, Ağustos 18, Eylül 12, Ekim 6, Kasım 2, Aralık 18 sefer olmak üzere 94 kere hareket etti. 2021'de de aynı tekneyi makam aracı olarak kullanan İmamoğlu; Ocak 8, Şubat 6, Mart 10, Nisan 8, Mayıs 6, Haziran 30, Temmuz 16, Ağustos 18, Eylül 2, Ekim 4 olmak üzere 108 sefer yaptı.

İBB, "TEMİZLEME ÖZELLİĞİ OLMAYAN DÖKÜ GEMİLERİ GERİ PLANA ALINDI" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sözcüsü Murat Ongun'un İBB Dökü-1 ve İBB Dökü-2 gemilerinin müsilajla mücadelede ettiğini söylemelerine karşın söz konusu gemilerin hiç çalışmadığı belgeleriyle ortaya konmuştu. İBB, çıkan haberlerin ardından açıklama yapmış ve "Temizleme özelliği olmayan Dökü gemileri geri plana alındı" iddiasında bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun; 'çevre denetleme' görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi makam aracı olarak kullanması hakkında nasıl açıklama yapacağı merak ediliyor.