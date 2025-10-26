İSTANBUL 22°C / 20°C
Güncel

İmamoğlu merkezli casusluk davasında yeni gelişme! Hüseyin Gün itirafçı oldu

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yürüten ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu belirlenen Hüseyin Gün'ün itirafçı olduğu öğrenildi.

26 Ekim 2025 Pazar 11:25
İmamoğlu merkezli casusluk davasında yeni gelişme! Hüseyin Gün itirafçı oldu
Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde olduğu casusluk soruşturmasında İngiliz istihbaratı bağlantılı Hüseyin Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.

Sabah'ın haberine göre; 500 sayfaya yakın ifade veren Gün, İmamoğlu ve seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan'ın İngiliz İstihbaratı bağlantıları hakkında ifşaatlarda bulunduğu öğrenildi.

Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'a İBB'nin veri tabanının kopyalanmasına dair gönderdiği mesajlar ortaya çıkmış, bu yazışmaları FETÖ'cülerin kullandığı 'ByLock' benzeri kripto uygulamalar üzerinden yapıldığı belirlenmişti.

