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İmamoğlu mitingi sonrası provokatör grup, TÜRGEV'in yurduna saldırdı

Bir dönem FETÖ saldırılarının hedefinde olan TÜRGEV, bazı kesim ve medya kuruluşları tarafından hedef gösteriliyor. İmamoğlu mitingi sonrası provokatör grup, genç kızların bulunduğu TÜRGEV yurduna çirkin bir saldırıda bulundu.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği miting sonrası dağılan gruplardan biri, TÜRGEV'in (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) Şişli'deki Mihri Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'na saldırdı.
 
Olayda provokatör grup, yurttaki öğrenci ve görevlilere hakaret ederek sözlü tacizde bulundu, hırsına alamayan bir saldırgan yurdun kapısına tırmanarak kızını bırakmaya gelen bir veliye hakaretler yağdırdı.
 
Ortaya çıkan görüntülerde yurt görevlilerinin herhangi bir provokasyona mahal vermemek için sağduyulu davrandığı ve karşılık alamayan grubun bir süre sonra dağıldığı görülüyor.
 
Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.
 
PKK'LI KAYNAKLA KASITLI HEDEF GÖSTERİLİYOR
 
Cumhuriyet Gazetesi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı yalan haberlerle TÜRGEV'e yönelik bir iftira kampanyası başlatıldı. Diyarbakır'da kayyum tarafından halkın hizmetine sunulan belediye parkının işletmesinin vakfa devredildiği iftiralarıyla TÜRGEV kasıtlı olarak hedef alındı.
 
İftiralara cevap veren TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatmanur Altun, "TÜRGEV adının Türkiye’de siyasete el koymaya çalışan karanlık odaklar tarafından kasıtlı olarak yalan haberlere konu edildiğini görüyorum. Bu aciz tavır, TÜRGEV'in  23 yıldır kız çocuklarının eğitimine verdiği eşsiz destekle inşa ettiği aydınlık geleneğine gölge düşüremeyecektir." açıklamasında bulundu.
 

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