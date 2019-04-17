İmamoğlu mitingi sonrası provokatör grup, TÜRGEV'in yurduna saldırdı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği miting sonrası dağılan gruplardan biri, TÜRGEV'in (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) Şişli'deki Mihri Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu'na saldırdı.

Olayda provokatör grup, yurttaki öğrenci ve görevlilere hakaret ederek sözlü tacizde bulundu, hırsına alamayan bir saldırgan yurdun kapısına tırmanarak kızını bırakmaya gelen bir veliye hakaretler yağdırdı.

Ortaya çıkan görüntülerde yurt görevlilerinin herhangi bir provokasyona mahal vermemek için sağduyulu davrandığı ve karşılık alamayan grubun bir süre sonra dağıldığı görülüyor.

Öte yandan TÜRGEV yöneticilerinin, çirkin saldırının faillerinin bir an önce bulunması için yasal başvurularda bulunduğu belirtildi.

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